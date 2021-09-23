雙十節︱港府警告勿分裂國家　陸委會提「孫中山」：正視歷史事實

台灣雙十慶典將至，港府示警港人「台灣是中國領土」，不要做出「把台灣從中國分裂出來」的行為。對此，台陸委會回應時罕見提及「孫中山」，強調「孫中山先生在1911年揭竿起義，推翻了滿清的封建專制，肇建了中華民國，革命過程跟香港關係很密切」，希望港府正視歷史事實，無需過度解讀。



日前，保安局局長鄧炳強接受訪問時呼籲，10月10日的「雙十節」香港市民切勿意圖做出「把台灣從中國分裂出來」的行為，並提到「鼓勵甚至煽動其他人做這些行為，警方一定會嚴正執法」。

蔡英文政府近年來不斷強化1949年以後的「中華民國台灣」史觀，孫中山幾乎成為官方邊緣歷史人物，這讓陸委會副主委李麗珍口中的孫中山革命與香港歷史淵源，格外稀罕。（台陸委會供圖）

9月23日，台陸委會舉行例行記者會，陸委會副主委李麗珍回應保安局局長鄧炳強說法，強調，「中華民國是主權國家，台灣從來不是中華人民共和國的一部分，孫中山先生在1911年揭竿起義，推翻了滿清的封建專制，肇建了中華民國，革命過程跟香港關係很密切，所以香港各界有舉辦慶祝活動」。

李麗珍說，「我們希望港府正視歷史事實，無需過度解讀，而且應該保障民眾的言論、集會等自由跟權益」。

至於陳同佳案近日在香港再度受到關注，香港保安局稱，只要台灣當局不再政治操弄，就能得到了結。李麗珍則重申，港府應務實回應台方提出的司法互助請求，才能將犯嫌繩之於法，實現司法正義。本案有涉及台港管轄權跟相關公權力的行使，必須由台港政府談好相關事宜，才有陳嫌來台的入境問題。

被控在台灣謀殺女友棄屍的港男陳同佳，因案件捲入陸港、台港，乃至中美政治角力，遲遲無法接受司法審判。（REUTERS）

香港過去一直有親台團體在「雙十節」舉辦慶祝活動，惟在《港區國安法》下，去年亦有相關活動被迫取消。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，在現時新政治形勢下，政府會慎防有人借「雙十節」慶祝活動，曲折地表達反對中央的政治訊息，預料特區政府會從嚴管制。（延伸閱讀：雙十節︱鄧炳強警告勿趁機分裂國家 麥業成：今年不舉辦慶祝活動）