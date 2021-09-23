雙十節︱鄧炳強警告勿趁機分裂國家　麥業成：今年不舉辦慶祝活動

臨近10月，除了各大建制團體舉辦慶國慶活動，亦有各類「雙十節」活動出現。保安局局長鄧炳強接受報章訪問時表示，在10月10日的「雙十節」，市民切勿意圖做出「把台灣從中國分裂出來」的行為，或鼓勵甚至煽動其他人做這些行為，警方一定會嚴正執法。

在香港，過去一直有親台團體在「雙十節」舉辦慶祝活動，惟在《港區國安法》下，未知會否被當成宣揚台獨行為，去年亦有相關活動被迫取消。全國港澳研究會副會長劉兆佳指，在現時新政治形勢下，政府會慎防有人借「雙十節」慶祝活動，曲折地表達反對中央的政治訊息，預料特區政府會從嚴管制。

多年來有份籌辦雙十活動的前元朗區議會副主席麥業成表示，考慮到香港政治環境惡劣，今年不會舉辦慶祝辛亥革命活動。



鄧炳強：如無台獨意圖為何要慶祝雙十

鄧炳強在《星島日報》專訪指，「雙十節」可能出現嚴重的違法情況：「台灣是中國不可分離的一部分，任何人試圖將台灣從國家分裂出來，或煽動他人把台灣從國家分裂出來，我們必然會採取果斷執法行動，我呼籲任何人千萬不要做這些行為，這是非常嚴重罪行。」

被問到高舉或掛起「青天白日滿地紅」旗、叫相關口號會否違法，鄧炳強指會按個別實際情況去處理，「如果你心裏真的想將台灣從中國分裂出去，我們一定找到證據，證明你心裡所想及你所做的事。」至於慶祝「雙十節」行為，他指會視乎意圖：「任何人有意圖想將台灣從中國分裂出去，是嚴重罪行，你首先要問清楚自己，你有否這個意圖。如果你無這個意圖，為何要慶祝這個日子呢？」他指，不會單單從一支旗作判斷，要視乎旗上面有否寫字、寫什麼字，附近有甚麼人，他們說什麼，行為令群眾有什麼反應等。

去年團體辦活動 酒樓以限聚令為由取消租場

在《港區國安法》下，去年有雙十節相關活動被取消，有團體原訂計劃於旺角倫敦大酒樓舉辦兩場慶祝活動，不過酒樓於活動前夕突然以「限聚令」為由，拒絕提供場地。當時有份籌辦活動的時任元朗區議會副主席麥業成質疑，活動被取消與國安法有關。

國安法第20條列明「將香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分從中華人民共和國分離出去」或「非法改變香港特別行政區或者中華人民共和國其他任何部分的法律地位」，即屬犯罪。條文未有說明台獨是否犯罪，但字面上「中華人民共和國其他任何部分」，應當包含台灣。

劉兆佳：慶祝「雙十」分三類 或有人曲線挑戰國家政權

全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《香港01》查詢時表示，慶祝「雙十節」的性質一般分為3類：其一是單純慶祝辛亥革命、推翻帝制；其二是一些親台社群緬懷過去中華民國的管治；其三是借「雙十節」作一些政治表態。他指，第三種目的最為危險，因借「雙十節」宣揚政治訊息，往往涉及承認台灣是「獨立國家」、支持台灣成為「獨立政治實體」、反對中國內地整體對台政策，以此作為「軟對抗」中國管治的手段。他相信只要活動低調進行、不發表政治宣言，危險性不太大。

不過他提到，在現時政治環境下，可能仍有一些反對勢力蠢蠢欲動，想做些事刺激中央神經，「如果你本身不是什麼親台社群，純粹是香港土生土長的新一代，哪還懷緬什麼中華民國呢？那當然是曲折表態挑戰國家政權、宣揚獨立權利吧？」他預計，特區政府對於「雙十節」慶祝活動一定會從嚴、防微杜漸，尤其現時台獨勢力在台灣很囂張、美國又加強與台的政治和軍事聯繫，對中國大陸構成相當威脅，特區政府當然要防止有人借對特區的不滿，挑戰中央權力，因這會牽扯到兩岸局勢。

麥業成多年來籌辦慶雙十活動。（梁鵬威攝）

麥業成：不會舉辦相關活動

麥業成回覆《香港01》記者指：「由於考慮到香港政治環境惡劣，今年不會舉辦慶祝辛亥革命活動。」