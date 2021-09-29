陸先後禁台豬肉、鳳梨、蓮霧　國台辦「朱鳳蓮」是禁令「密碼」？

大陸海關此前宣佈暫停台灣番荔枝（釋迦）和「蓮霧」輸陸，台灣農民關注下一個被禁的農產品為何。對此，國台辦發言人朱鳳蓮回應稱，要依據大陸主管機關與相關法規決定。



大陸海關此前宣佈暫停台灣番荔枝（釋迦）和「蓮霧」輸陸。（維基百科公有領域）

國台辦周三（29日）舉行例行記者會。對於大陸海關9月20日起宣佈暫停台灣釋迦、蓮霧輸陸，蔡英文政府指責陸方「政治打壓」、「損害台灣農民的利益」。朱鳳蓮回應，今（2021）年以來，大陸海關多次從台灣地區輸入的釋迦和蓮霧中截獲檢疫性有害生物「大洋臀紋粉蚧」，均依法採取退回或銷毀措施，並及時通報台方，但此類情況一直未得到有效改善，不能有效降低疫情傳入風險。為了保護農業生產和生態安全、保護民眾的切身利益，暫停輸入台灣釋迦和蓮霧，科學合理、完全正當。

朱鳳蓮批評，「民進黨當局把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要暫停措施政治化，藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全別有用心，說明他們根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民着想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益」。

另外，蔡英文政府聲稱大陸此舉「破壞國際貿易規則」，揚言向世貿組織（WTO）提告，朱鳳蓮則表示，「大陸和台灣同屬一個中國，兩岸之間的事務是本着一個中國原則處理的內部事務。民進黨當局的有關言論，正是其一貫謀獨的政治操作」。而外界質疑新西蘭也禁止台灣水果，台為何不向WTO提告？台農委會稱，新西蘭事後有持續與台諮商，但大陸卻未曾回應台方訴求。

大陸海關此前宣佈暫停台灣番荔枝（釋迦）和「蓮霧」輸陸。（Facebook@太麻里亞莛釋迦）

對此，朱鳳蓮指出，大陸海關已通過《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》聯繫渠道向台方進行了相應通報。釋迦部分，向台方書面通報了13批不合格情況，其中11批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出大洋臀紋粉蚧和可可花癭病菌，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方做了反饋，但沒有有效整改，不能有效降低疫情傳入風險；蓮霧部分，向台方書面通報了6批蓮霧不合格情況，其中5批檢出大洋臀紋粉蚧，1批檢出新菠蘿灰粉蚧，這些問題台方未做任何反饋。她說，事實說明，民進黨當局應切實負起監管責任，從源頭上解決相關問題，不要再搞政治操弄。

朱鳳蓮表示，民進黨當局一方面聲稱「坐下來談」，一方面不但不及時採取改進措施，反而把事關農業生產和生態安全、民眾切身利益的必要措施政治化，藉機惡意抹黑大陸、煽動兩岸對立，完全是別有用心的，說明民進黨當局根本不想解決問題，絲毫沒有為台灣農民着想的意願，只會進一步損害台灣民眾的切身利益。

此外，因為大陸先後禁止台灣「豬肉」、「鳳梨」、「蓮霧」，因此有傳言指「朱鳳蓮」在網路成為大陸農產禁令「密碼」，台灣農民憂心下一個禁運水果是什麼，朱鳳蓮說，「其實希望我的名字能夠成為台灣農產品好評的代言詞，而不是像現在這樣成為台灣農產品差評的代言詞」。

她表示，「對於台灣農民有這樣的擔心，我們是理解的。實際上，大陸的消費者也挺擔心，還會有哪些水果會有蟲子？問題的症結就在於民進黨當局沒有切實負起監管責任，沒有從源頭上有效降低植物疫情風險，不為台灣農民和兩岸消費者利益着想」。朱鳳蓮也提到，是否暫停台灣其他農產品輸入大陸，由主管部門依據大陸相關法律法規和標準決定。