陸對台禁令下一個不是水果？　台灣石斑魚暫停輸陸2個月價格崩跌

大陸官方因病蟲檢疫問題禁止台灣菠蘿、釋迦與蓮霧等水果進口後，另一項未因禁令，但受到大陸防疫控管，導致無法將輸陸的石斑魚，因為以輸出大陸為主，無法出口導致台灣養殖户衝擊甚大，甚至擔心如果失去大陸市場恐真的得棄養石斑。



港媒「中評社」報道，受到廈門因疫情海關管制境外船舶影響，自今年8月開始，台灣石斑魚已暫停輸陸兩個月，石斑魚產量8成以上都以外銷為主，外銷市場9成集中在大陸及香港。衝擊甚大。也因為供需失衡，外銷主力龍虎斑產地價格崩跌，從年初的每台斤（0.6公斤）新台幣250元跌到只剩110元的成本價。



台灣石斑魚肉質甜美，深受大陸市場喜愛。圖為捲筒石斑料理，出自徐錫安《盛世太平——太平館餐廳的百年印記》。（明窗出版社）

台灣石斑魚養殖主要分佈在南部地區，其中屏東縣石斑魚整體養殖漁業總面積高達4,900公頃、年產值近新台幣100億元，主要集中養殖在林邊、佳冬、枋寮沿海地區，產量佔全台5成。石斑魚產量8成以上都以外銷為主，外銷市場9成集中在大陸及香港。

報道指出，外銷石斑品種有青斑、龍膽石斑、珍珠龍膽（龍虎斑）等，通過活魚運搬船活體運往福建廈門與東山卸貨，但從今年8月開始，受廈門疫情海關管制境外船舶影響，石斑已暫停銷往大陸，活魚運搬船業者也不知何時會恢復。

過往在此時因逢中秋節與十一長假，大陸對石斑魚需求量大，屏東活魚運搬船業者」泓海水產有限公司」往年一個月就有10航次，但現在卻直接歸零，石斑魚無法銷往大陸，將近兩個月養殖產地幾乎沒有魚販抓魚，供過於求導致價跌。

比如龍虎斑今年初產地價格從最高每台斤新台幣250元一路跌價，到七月底時跌已跌到160元到180元。八月後暫停外銷大陸後產地價格跌得更快，到現今九月底僅剩110元到120元。魚無法賣出去，價格馬上崩跌，且已經到成本價，甚至賣了還賠錢。

該報道訪問屏東縣枋寮鄉石斑魚養殖場負責人王志義表示，養殖石斑只要外銷市場沒有流通，養殖户感受就相當大，因為損失會很嚴重。像他養殖面積有13公頃，如果魚不能賣只能吃老本，每個月開銷就要新台幣300多萬元，只能繼續撐。

石斑魚也在兩岸ECFA早收清單中，享受零關稅。石斑魚被視為吸收兩岸紅利的漁產。（黃雅慧製圖）

而看到台灣菠蘿、蓮霧與釋迦等水果被大陸禁運，王志義也表示養殖户看到更擔心，害怕未來石斑魚也無法銷往大陸，如果大陸不讓進口的話，大家真的只能棄養了。他說，現在大家都在考慮到底產業和魚種有沒有前途，因為養殖產業是越來越不好，內需不夠，外銷市場有限。

除了養殖户擔心外，從事活魚運搬的業者羅強飛也表示憂心。他指出，從8月1日跑最後一航次後就停下來，廈門海關因疫情針對境外船舶做限制，雖然石斑出貨是在東山，但東山屬於廈門海關轄區，整個福建都不能進去。

石斑魚的銷售量也部分受到兩岸關係影響，自2016年蔡英文上台後，兩岸關係急凍，石斑魚整體銷量也呈現下行趨勢。（黃雅慧製圖）

羅強飛表示，活魚運搬船屬於漁業署特許行業，而且是兩岸直航，所以有限定停泊的港口，否則會受兩岸人民關係條例處罰。目前活體石斑外銷大陸已經全部停下來，至於香港因為檢疫問題，一艘運搬船一個月只能跑一趟，寥寥無幾。

他對於台灣水果禁運也有顧慮，因為多半都有兩岸氣氛不好的政治考量，大陸對於農漁產品進口的檢疫方式是相對寬鬆的，但兩岸之間政府沒有溝通管道，都可能變複雜。他嘆道，養殖漁業主要市場還是在大陸，如果外銷大陸不順利，養殖業就撐不下去，養殖户都在哀哀叫。

據台灣農委會統計，2021年前八個月，石斑魚產品輸往中國大陸與香港共4,822公噸，價值合計4,428萬美元，佔石斑魚出口價值的98%。換言之，台灣養殖漁業的市場約有九成在中國大陸，從疫情導致船舶限制便使得養殖户叫苦連天可知，如果兩岸關係再不佳，對於養殖漁業的未來恐將是一場惡夢。