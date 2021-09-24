大陸水果限台令再添兩種　「蓮霧」到底是來自何地的品種？

繼3月暫停進口台灣菠蘿（鳳梨）後，中國大陸於9月19日又加碼宣佈禁止台灣出產的蓮霧（洋蒲桃）、番荔枝（釋迦）輸入，至此，水果引發的政治議題再次成為兩岸焦點。不過，就和菠蘿一樣，番荔枝與蓮霧皆是來自美州、東南亞的水果，並經過好幾代的果農們嘔心瀝血，才好不容易培育出適合大眾口味的水果品種。

蓮霧原產馬來半島，並擁有許多別稱：水蓊（星馬一帶華人的稱呼）、爪哇蒲桃等，又因為果實長得像鈴鐺，亦稱「bell- fruit」。 蓮霧於16、17世紀傳入中國，但很長一段時間內，並不是人們愛吃的水果，且主要種植在南方。



中文造詞相當淺顯易懂，比如於單詞前面加上「西」、「番」、「洋」等字，便可輕鬆明白該蔬果並非原產。將這一顆顆紅通通、像風鈴的果實稱做「洋蒲桃」，那麼想必中國大陸有原產的「蒲桃」囉？

其實「蒲桃」依然不是原產，同樣是來自東南亞的水果，不過在海南島有野生種。宋代以前「蒲桃」一詞常與另一種水果──葡萄混用，因此「蒲桃」還有另一個別稱為「菩提果」，於宋時便普遍栽種於福建、廣東。

宋代文人張世南在著作《遊宦紀聞》便有提到蒲桃：「閩中嘉果荔枝、龍眼、橄欖之外，又有黃澹子（黃皮）、金斗子、菩提果、羊桃（類似獼猴桃的帶毛小果實），皆他處所無」。

成書於明代的《八閩通志》，也稍微描述蒲桃的花與果實：「菩提果花如冠蕤，葉似冬青而長，實似枇杷而大，味清而香」。除了「菩提果」的稱呼外，由於蒲桃的果實呈黃色球形，且具有光澤，古人認為其與密封奏狀的蠟丸相似，而有「蠟丸」之稱；加上果實帶有玫瑰香氣，亦有「香果」稱呼。台灣的蒲桃則是由鄭成功（1624－1662年）的隨行軍民將其引進，做為果樹栽培。

清代《諸羅縣志》描述蒲桃：「香垺（相等）於檨（芒果），而甘美不及」，指蒲桃和芒果一樣帶有香氣，果肉卻沒那麼甘甜；且肉薄籽大、汁少口感不佳等缺點，之後蒲桃逐漸便被同為蒲桃屬（Syzygium）、卻多汁的蓮霧取代，今日少有人種植。

洋蒲桃，台灣、潮汕、閩南一帶多稱「蓮霧」，那麼，蓮霧一詞又是怎麼來的呢？據稱是音譯自印度尼西亞語、馬來語的發音：「jam-bu」、「jambu air」。常見於清代文獻的「染霧」、「剪霧」等詞，如《台灣通史》載：「南無，或稱軟霧，譯音也」，皆是音譯。

在台灣果農的栽培實驗下，今日的蓮霧甘甜又多汁，口感已不似清代那般寡淡。（維基百科公有領域）

《台灣府志》則載有蒲桃與蓮霧的比較：「菩提果，其色白，其實中空；狀如蠟丸，與南無相似。俗名染霧」。

雖然台灣的蓮霧最早由荷蘭人引進，但始終是觀賞性質；到清代仍是次要水果，即便是日據時期，蓮霧依然不是主要出口的項目。直到光復後通過品種改良、栽種技術改進等，蓮霧才成為台灣人愛吃的水果之一。