台灣終於有得打BNT疫苗？指揮中心稱8月底到貨：瓶身印「復必泰」

外傳BNT疫苗將於8月底抵台灣，指揮中心25日證實，由於這批8月下旬出廠的BNT疫苗許多國家都在爭取，為使9月開學的青少年學生族群即早接種，因此指揮中心同意這批外盒印有復必泰品名，瓶身上印有復星醫藥中文字樣的BNT疫苗來台。



是否代表疫苗將於本周抵台？指揮中心發言人莊人祥僅表示，到了會和大家說明，至於是否會將BNT疫苗放上意願登記平台供民眾勾選，則視這批疫苗到貨量，目前預計先給青少年族群校園造冊施打。

指揮中心晚間發布新聞稿指出，日前接獲台積電及鴻海永齡通知，有一批上海復星代理的BNT原廠疫苗，將於8月下旬出廠，比捐贈單位預定的首批供應期程還要早，許多國家都在積極爭取，若台灣不爭取，疫苗可能將送往其他國家。

基於BNT疫苗可以施打對象為12至18歲青少年學生族群，且9月即將開學，因此指揮中心認為只要疫苗能夠確認是原廠出貨，且經過安全檢驗，疫苗早一天進來，讓家長、老師、學生都可以早一天安心，政府都願意爭取。

【相關圖輯】接種疫苗後打噴嚏可能是染疫徵兆 台醫生：如出現這情況快去檢測（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 12

由於這批疫苗本要銷往其他地區，因此外盒包裝印有復必泰的品名，瓶身上則有復星醫藥等中文字樣。雖與原約定的標示方式不同，但只要確保疫苗品質安全無虞，可在標示方式上給予彈性，因此政府接受原標示供貨，以利爭取這批疫苗早日供應台灣人使用。

新聞稿也指出，政府很感謝台積電的協助，也很感謝鴻海創辦人郭台銘先生，人在歐洲的這段期間也努力幫忙爭取，後續相關進度會再跟大家報告。從洽購疫苗，到爭取首批BNT的疫苗提早到貨，這都是官民合作的成果，對於包括鴻海永齡、台積電、慈濟三個企業和民間團體的協助，政府要再次表達由衷的感謝。

指揮中心強調，防疫是政府唯一的考量，重要的是這個疫苗的內容物是安全有效的，輸入台灣之後，仍要經過食藥署的檢驗封緘，確實有達到標準、安全無虞，才會開放讓民眾接種。

【延伸閱讀】疫苗接種｜台醫生籲事前別吃3類食物 打針前後勿服用這種退燒藥（點擊放大閱讀）▼▼▼

+ 12

【延伸閱讀】新冠疫苗｜台醫生揭致命副作用徵兆 視力改變、下肢腫脹需留意（點圖放大瀏覽）👇👇👇

+ 8

延伸閱讀：

陸姓作家打高端後死亡 指揮中心揭死因：沒必要公布疫苗批號

攔截BNT疫苗 陳時中透露3小時就決定

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】