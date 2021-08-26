路透社：中國延後批准使用　百萬劑BNT疫苗轉銷台灣

台灣近日傳出，由台積電、慈濟、鴻海及永齡基金會等機構合購的1,500萬劑輝瑞/BNT疫苗，首批最快或將於8月底抵台，提振了渴求疫苗的台灣社會民心。《路透社》引述消息人士說法，指出由於中國大陸監管單位延後批准使用輝瑞/BNT疫苗，因此將有100萬劑以上的輝瑞/BNT疫苗劑量轉銷台灣，首批輝瑞/BNT疫苗最快將於8月底至9月初抵台，比原本計劃時程提早一個月左右。

輝瑞BNT的國家普及率僅次AZ居於第二，共有84個國家施打。（AP）

根據《路透社》報道，消息人士稱，由於中國大陸監管當局延後批准在其境內使用BioNTech公司的新冠肺炎疫苗，原先預計運往中國的100萬劑以上輝瑞/BNT疫苗，將因此改在8月底至9月初之間送達台灣，該消息人士告訴《路透社》，由於上海復星無法即時獲得中國當局批准，因此放棄進口疫苗計劃。

報道稱，BioNTech公司執行長吳沙忻（Ugur Sahin）曾於4月表示，他預期中國當局「最遲」會在6月前批准輝瑞/BNT疫苗，但至今都還沒獲得批准，不過輝瑞/BNT疫苗已獲港澳批准。消息人士指出，「原廠製造商原本要把貨交給上海復星，但復星沒有獲得（中國的）緊急使用授權（EUA），因此必須釋出它們（疫苗）。」報道更提及，另有兩名直接得知內情的消息人士稱輝瑞/BNT疫苗預計下周（8月29日至9月4日）抵台。

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消息人士向《路透社》解釋，台灣取得的這批疫苗為德國制，但包裝上依舊存有簡體中文標籤，以及上海復星的名稱。台灣流行疫情指揮中心指揮官陳時中8月25日在記者會上也同步證實，首批抵台的輝瑞/BNT疫苗會有中文「復必泰」字樣標籤，儘管此前民進黨政府對於「復必泰」三個字忌諱莫名。但陳時中會上並未說明該批疫苗或於何時抵台，僅強調以防疫為主要考量，疫苗經台灣食藥署檢驗封緘後才會開放使用。