張鈞甯微博「祝新中國生日快樂」　早前捲台獨風波獲陸官媒護航

10月1日是中華人民共和國成立72周年，在大陸發展的台灣藝人的歐陽娜娜、陳立農、賴冠霖等人都在微博發文祝賀，先前遭大陸網友指是「台獨」的張鈞甯也轉發央視的生日賀文，短短20個字讓大陸網友紛紛留言狂讚，也有眼尖網友發現她的發文時間暗藏玄機。



張鈞甯10月1日在微博轉發央視祝賀中華人民共和國72周年生日的貼文，寫道：「山河錦繡，盛世中華。祝新中國生日快樂！」而有眼尖網友發現，她發文的時間是9點4分，而她的生日是9月4日，暗藏玄機讓大陸網友直呼感動，「你生日的時間祝福祖國生日快樂，有心了。」

張鈞甯在微博賀大陸十一國慶。（微博@張鈞甯）

除了張鈞甯外，歐陽娜娜及其他三名台灣藝人也同樣轉發《央視新聞》貼文，包括王大陸「盛世華誕，祝福祖國繁榮昌盛！」、陳立農「祝祖國生日快樂！繁榮昌盛！」、賴冠霖「一抹鮮紅飄萬里，正是家國興盛時！祝福你，我的祖國！祝新中國生日快樂」。

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藝人張鈞甯先前被挖出碩士論文，因題目提到「我國」兩字而被指台獨藝人，事後親自發聲回應，並稱「兩岸中國人都是中華民族的組成部分，我不是台獨，五千年中華文明讓我們學會的是堂堂正正頂天立地的中華兒女之道。」強調她一直堅定認同自己的中國人身分。大陸官媒隨後也發文質疑張鈞甯「被台獨」事件疑似是民進黨對大陸的「認知作戰」，要大陸網民不要上當。