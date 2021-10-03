台灣遭挖眼重傷女店員做重建手術 ：媽媽不要擔心我，我會好起來

上月26日，屏東高樹鄉一名潘姓女便利店店員遭當地衛生局列管的思覺失調男子攻擊，雙眼重傷，鼻梁破碎，引起台灣社會廣泛關注。

高雄長庚醫院整合團隊昨日（2日）為潘女進行縫合結膜、眼窩骨折重建等手術，手術順利。由於潘女需動雙眼及鼻梁等手術，短時間無法回職場，其親友發起募款，盼幫忙度過難關。



高雄長庚紀念醫院指出，昨天潘女第1次手術是針對結膜撕裂傷縫合，由眼科醫師進行，手術順利。

醫院又表示，昨天潘女的第2次手術則是眼窩內壁骨折重建（幫助保留及恢復眼球的最大功能），由耳鼻喉科及整形外科組成團隊進行，採經鼻內視鏡的微創手術（避免外開手術傷痕，可縮短術後恢復時間），手術過程也相當順利。醫療團隊也以人工骨將眼球周邊結構成功復位，未來仍需持續追蹤功能恢復。

潘女的母親表示，女兒兩眼都被攻擊，一眼縫3針，一眼縫5針，左眼球塌裂，鼻梁碎裂，還有腦震盪。

潘女的伯父表示，潘女至少要動三次手術，醫療費是很大的負擔。潘女的伯母則表示，潘女在便利店領基本工資，平時得照顧體弱母親，家境辛苦，受傷後動視網膜手術，得知2年內要持續追蹤治療，不能做粗重工作，暫時無法回到職場，親友已發起募款，希望各界伸出援手，助其度過難關。

慘遭虐待兩分半鐘無法逃脫 一眼視網膜剝落或失明（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼

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據台媒新頭殼報道，潘女2日接受採訪，她回憶案發經過時表示，涉案男子進入便利店後，一句話也沒有講，就直接衝進櫃枱，她自己一轉身就被壓制，不管怎麼掙扎反抗都無法擺脫。

在訪問期間，潘母全程陪在一旁。潘女也堅強地說：「媽媽，不要擔心我，我會好起來，妳要好好照顧自己，也請哥哥不要累壞身體」。對於外界的關心，她也表示「謝謝大家的關心，我會好好休養身體，不要擔心我，我會好起來」。