台灣女店員提醒客人戴好口罩　慘遭對方「徒手挖眼球」或致失明

台灣屏東高樹鄉新南勢便利店，26日上午9時一名男子走進消費，20多歲的女店員提醒他將口罩戴好，沒想到男子突然抓狂，徒手挖女店員的眼睛，造成一眼視網膜剝落、嚴重甚至有可能一眼失明，讓當地居民相當心慌。
網友在臉書社團「爆料公社」發文並附上監視器畫面，影片中可見，該男突然衝進便利店櫃台內，雙手不斷朝女店員臉部攻擊，嬌小的女店員完全無力反抗，整段過程持續2分半左右。
慘遭虐待兩分半鐘無法逃脫 一眼視網膜剝落或失明（點擊放大瀏覽，慎入）▼▼▼
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原PO提到，該男不久前才在早餐店拿刀割其他人脖子，因此被關了幾個月，現在出獄沒多久又有失控行為，讓不少居民相當恐懼。
「他欺負的對象都是弱勢族群，沒有反抗能力」、「還是看被害人好欺負，所以才下手呢？」並提到該男27日已再度被放回村裡，許多居民希望透過連署讓該男進精神病院治療，「真的很替這次受傷的女孩打抱不平」。
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