台灣女店員遭挖眼恢復期或長達兩年　民眾捐款助解決醫療費

上月26日，台灣屏東高樹鄉新南勢便利店一名20多歲潘姓女店員，因提醒男客人戴好口罩，卻遭對方徒手挖眼，導致雙眼重傷，鼻樑破碎。事件引起廣泛關注。

目前，高雄長庚醫院整合團隊已為潘女施行縫合結膜、眼窩骨折重建等手術。由於她未來仍要做手術，短時間無法工作，其親友發起募款。不少善心人士都在台灣討論區「批踢踢實業坊」（PTT）發文捐款，相關帖文已過千篇，捐款金額從數十元到上萬元不等。



台灣政論節目名嘴「宅神」朱學恒，昨日在Facebook上載捐款證明，並公開受害者私人帳戶。他表示，潘女左眼球塌裂、鼻樑碎裂、腦震盪、視網膜脫落，眼眶骨碎裂，比很多車禍傷患傷勢還要嚴重，手術仍有許多自費的部分；視網膜受到嚴重撞擊，可能要花兩年才能恢復，期間都不能出力、不能搬重物，所以她是否可以重返職場，沒有人可以確定。

他表示，由於屏東縣政府堅稱依法不能協助募款，也不能開立公益帳戶，他萬般無奈下才會公布潘女的個人帳戶資料。據《聯合新聞網》報道，不少網民知悉後都紛紛捐款，希望能為潘女略盡綿力。

報道指，有網民昨日按系列文慣例上載捐款資訊，直言「政府不幫忙的，至少我們還能幫忙」，並透露自己其實剛從便利店離職一個月，對本次不幸事件感觸相當深刻。他大方捐出3萬元（新台幣，下同），餘額只剩下4925元，不過他卻樂觀表示「比我亂花錢還更有意義」。據了解，捐款系列文的統計金額累積已突破百萬元，PTT八卦版版標也標示「善款已足夠 心意到了即可」，但仍不斷有善心人湧入，希望能幫助無辜受害的女店員。

對於朱學恒「政府不協助募款」的說法，屏東縣府社會處指出，依據公益勸募條例第5條第二款規定，各級政府只有遇到遇重大災害或國際救援時才得公開勸募。

社會處稱，由於此案受到各界關切，處方與家屬討論後，由家屬對外提供私人帳戶接受各界捐款，或由社會處鹽埔家庭服務中心代為提供相關諮詢及帳號。善款由家屬自行運用，縣府會持續關心協助當事人醫療及後續生活。社會處又稱，家屬已表明善款足夠支付醫藥與相關費用，請縣府若再接獲民眾捐款電話時，協助婉拒好意。

高雄長庚醫院表示，潘女已進行2次手術，醫療團隊以人工骨將眼球周邊結構做成功的復位，未來仍需持續追蹤功能恢復的情形，要視乎病人情況及傷口恢復狀況才能決定何時出院。

院方指出，醫院會協助家屬解決醫療費用問題，由於病人仍在留院，尚未知住院總費用。病人出院前，若徵得當事人同意，院方會再對外說明其恢復進度。

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