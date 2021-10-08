美國特種部隊被指已駐台灣至少1年　台行政院長蘇貞昌：得道多助

美媒《華爾街日報》（The Wall Street Journal）於當地時間10月7日引述不具名美國官員稱，在中國大陸攻打台灣疑慮日增之際，美國已在台灣部署一小支特種作戰部隊、及臨時編制的海軍陸戰隊，以協助強化台灣的防衛能力。



該名美國官員透露，約有24名美國特種部隊與支援部隊，正在訓練台灣地面部隊的各小隊，美國海軍陸戰隊則與台灣的海軍陸戰隊合作進行小艇訓練，並稱這批美軍已在台灣運作至少一年。

據《自由時報》及「聯合新聞網」報道，台灣行政院長蘇貞昌對此回應「得道多助」，軍方官員則顯低調不予評論。

華爾街日報稱，美國已派遣一小支特種部隊進入台灣，訓練台軍作戰能力。圖為2021年9月台軍進行漢光演習。（美聯社）

台灣立法院10月8日舉行第10屆第4會期總質詢，蘇貞昌抵立法院備詢前接受媒體訪問，現場媒體詢問《華爾街日報》報道美國有一支特種秘密部隊駐台1年，且部署在台的美軍按時間表輪換，消息曝光後有美國學者擔心會引起中國反彈，蘇貞昌對此表示，「得道多助，我們始終用盡心力，保衛國家主權、保衛全國人民、維護區域和平，盡心盡力，和展現相同價值的國家一起努力」。

台灣國防部副部長柏鴻輝則稱，台海情況嚴峻，與國際間的合作都還是按照往例「不予評論」，但在國際上如果有任何合作都會歡迎；「在軍事交流上來講，只要能夠合作的地方，（台灣）國防部都是儘可能接觸和努力」。