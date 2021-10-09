辛亥革命110年大會｜蘇貞昌：中共不能掠人之美　歷史不容扭曲

中共中央周六（9日）在北京人民大會堂舉行辛亥革命110周年紀念大會，中共中央總書記、國家主席習近平會上發表重要講話。對此，台灣行政院長蘇貞昌表示，歷史不容扭曲。



蘇貞昌周六上午出席「2021國家語言發展會議正式大會」前表示，辛亥革命建立的是中華民國，而中華人民共和國1949年才成立，中國大陸與中共不能連這個都要掠中華民國、中國國民黨之美，「歷史不容扭曲」。

另一方面，台灣國防部長邱國正近日曾稱兩岸局勢目前是40年來最嚴峻，對此蘇貞昌表示，中國大陸在周邊大展肌肉，引發區域緊張，這也是為何相信自由、民主、人權的國家會基於相同理念價值合作，且一再警告陸方不該侵略台灣、注意區域和平穩定。

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在辛亥革命110周年紀念大會上，習近平表示，中國共產黨人是孫中山先生革命事業最堅定的支持者、最忠誠的合作者、最忠實的繼承者，在成立之初就提出反帝反封建的民主革命綱領，並同孫中山領導的國民黨攜手合作，助其完成改組，建立最廣泛的革命統一戰線，掀起轟轟烈烈的大革命，給北洋軍閥反動統治以沉重打擊。

就台灣問題，習近平引述孫中山的話稱「世界潮流，浩浩蕩盪，順之則昌，逆之則亡」，並指凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場等。