陸委會稱台傳承辛亥革命正統　國台辦：掛羊頭賣狗肉

針對台陸委會主委日前表明「台灣傳承了辛亥革命的正統」，大陸國台辦回應稱，孫中山生前矢志不渝追求國家統一、振興中華，今日民進黨當局卻一心謀獨、出賣民族利益，誰誰是真繼承，誰是掛羊頭賣狗肉，一目瞭然，無需再爭。



10月13日，大陸國台辦舉辦例行記者會。發言人馬曉光指，「習近平總書記10月9日在紀念辛亥革命110周年大會上的講話，從中華民族偉大復興的戰略高度和歷史視野出發，指出台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決，深刻揭示了祖國必然統一的歷史大勢」。

他說，習近平總書記莊嚴重申黨中央推進祖國和平統一的大政方針，鄭重宣示堅持一個中國原則和「九二共識」、堅決遏制「台獨」分裂活動、反對任何外來干涉、捍衛國家主權和領土完整的堅強決心和堅定意志，號召兩岸同胞站在歷史正確的一邊，共同創造祖國完全統一、民族偉大復興的光榮偉業。

國台辦發言人馬曉光說，孫中山先生矢志不渝追求國家統一，民進黨則一心謀獨，誰是真繼承，無需再爭。（YouTube）

台陸委會主委邱太三日前強調，「中華民國始於辛亥革命，而辛亥革命的主要精神，就是建設自由、民主的國家社會。近年來，台灣的民主成果、經濟發展，以及防疫表現，一再受到國際社會肯定，充分說明台灣傳承了辛亥革命的正統」。

馬曉光對此表示，所謂誰繼承孫中山先生的遺願，歷史已經給出定論，孫中山生前矢志不渝追求國家統一、振興中華，今天民進黨當局卻一心謀獨、勾結外人出賣民族利益，所以誰是真繼承，誰是掛羊頭賣狗肉，一目瞭然，無需再爭。

他說，「我們紀念辛亥革命110周年，它的重要意義在於，我們願意團結廣大台灣同胞弘揚孫中山先生為振興中華而矢志不渝的崇高精神，堅守民族大義，反對『台獨』，維護兩岸關係和平發展，站在歷史正確的一邊，團結攜手為民族復興，為國家完全統一持續努力」。

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針對近期有台灣教育人士指出，2019年啟用的「新課綱」歷史科目遭民進黨當局「去中國化」切割，內容支離破碎，很多台灣青年學子根本無法理解辛亥革命的意義，馬曉光則表示，所謂中學歷史「新課綱」充斥着大量「去中國化」、鼓吹「台獨」的內容，荼毒台灣年輕一代；淡化甚至抹滅孫中山先生和辛亥革命的豐功偉績，正是他們推行「去中國化」、間接「台獨」的一環，但這不能改變台灣是中國一部分的事實。

哈佛大學表示，「哈佛北京書院」的合作方北京語言大學，因環境設施不合規，且中國方面態度亦趨不友善，故決定遷址。（北京語言大學官網截圖）

此外，傳出哈佛大學原本在北京語言大學授課的暑期中文課程「哈佛北京書院」，2022年將改與台灣大學合作，改名為「哈佛台北書院」。

對此，馬曉光表示，「你說的情況我不了解。這就是一個普通校際交流項目，包括哈佛大學在內的美國高校跟大陸高校有眾多合作項目，僅一個合作項目不能執行下去，且不說真正原因為何，沒有甚麼大驚小怪的，也沒有值得大肆渲染的。台灣一些政客由於自己心虛，凡事都炒作」。