台灣衛星「飛鼠」發射失敗　蔡英文欲攜手中東歐圓「太空夢」

台灣自製立方衛星「飛鼠」與「玉山」發射失敗並在近期宣佈退役，對此，台灣政府不放棄太空產業。據台灣媒體報道，台灣政府將於10月20日率團赴斯洛伐克、捷克及立陶宛三國以加強經貿交流，並將與捷克簽署太空技術合作協議。



蔡英文政府重視太空產業，並將其列入「六大戰略產業」之一。而今年1月24日委託美國火箭發射公司SpaceX，發射斥資千萬元研製的國產立方衛星「飛鼠」和「玉山」到太空。未料，國家實驗研究院今年10月13日公告，地表無法收取兩枚衛星的訊號併成功解碼，衛星任務結束，正式退役。



據台媒消息指出，台國發會主委龔明鑫將率團赴中東歐參訪，並將與捷克簽署太空技術合作協議。（中央社）

不過，民進黨政府的「太空夢想」並未終結。據台媒《工商時報》報道，台國發會主委龔明鑫和科技部長吳政忠將於10月20日率領相關部會官員及太空、半導體、創投等業界代表一行65人，搭乘包機訪問斯洛伐克、捷克及立陶宛三國，加強經貿交流。據該報訊息指出，此行將簽署多項經貿投資合作備忘錄（MOU），台、捷也將簽署太空技術合作協議。

該報道指出，此次訪團以智慧機械、智慧城市、數位經濟、新創，以及生技等產業為重點主題。且這次在捷克期間，台捷雙方將以協會對協會的民間合作模式，預計在10月25日簽署一項太空技術合作協議備忘錄，雙方在太空衛星產業合作會有具體計畫。知情人士表示，捷克鄰近德國及奧地利，在汽車等重工業及太空產業都發展很不錯，雙方有很多合作空間。

▼台灣自制火箭「飛鼠」發射照：

此外，據了解，立陶宛在太空產業供應鏈也發展十分活躍，立陶宛日前國會通過修法，為來台開設經貿代表處奠定法律基礎，此行會促成台灣與立陶宛更多經貿媒合及合作機會。

事實上，捷克近年也多重視太空產業，捷克交通運輸部近期發布國家太空計劃，每年投資逾12億克朗研發具高附加價值及前瞻之技術和應用。台捷雙方也於今年1月舉辦過「台捷（克）太空科技產業研討會」，並表達合作意願。