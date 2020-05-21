《人民日報》評女大生飛鼠裝滑翔遇難：放飛極限也要心懷敬畏謹慎

北京某文化傳媒公司上周二（12日）在湖南張家界天門山景區取景，拍攝極限運動紀錄短片，其中24歲的劉姓女大學生在身穿飛鼠裝滑翔（內地稱：「翼裝飛行」）期間失聯。經救援隊搜索，在本周一（18日）尋獲她的遺體。 劉女當時未攜帶手機、GPS等設備，加上當地連日持續降雨，令搜索行動變得困難，她或因而錯失救援機會。 官媒《人民日報》周三（20日）發表題為《翼裝飛行遇難，放飛極限也要心懷敬畏》的評論文章，表示「在追逐所愛的同時多一分敬畏和謹慎，在合理的範圍內尋求突破，避免悲劇的發生，或許是每個人都應該學到的一課」。

劉女最後一跳的片段曝光：

劉女最後一跳的片段曝光。（三湘都市報）

《人民日報》的文章指， 極限運動關乎勇氣和決心，更關乎力量與技巧。在科學指導下，不斷練習循序漸進，能大大降低極限運動的危險系數。了解運動風險並進行科學專業的防範，是極限運動者的必備功課。

文章又指，除了提升極限運動者的安全意識外，還需加強流程管控、監督，不斷提升培訓指導的專業性、規範性。通過完善的法律制度為極限運動者劃定可為與不可為的界限，方能為生命安全保駕護航。

劉女生前常在微博發布潛水、滑雪、跳傘等經歷，並曾接受媒體採訪：

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文章稱，極限運動固然是一種追求，但不能淪為「瘋子運動」，更不能成為譁眾取寵的代名詞。此前，一名外國運動員從北京第一高樓上跳傘，後來被警方處罰，這種為張揚個性而罔顧公共安全、為追求極限而擾亂公共秩序的行為絕不可取。忽略安全的意氣之爭，不顧生命的匹夫之勇，不應該成為極限運動的題中之義。

文章最後指，我們理解極限運動「挑戰不可能」的價值追求。但在追逐所愛的同時多一分敬畏和謹慎，在合理的範圍內尋求突破，避免悲劇的發生，或許是每個人都應該學到的一課。

飛鼠裝滑翔／翼裝飛行（Wingsuit Flying）屬於跳傘的一種，飛行員穿着翼裝服從高空跳下，張開四肢無動力的向前飛，自由落體過程約兩分鐘，體驗人像鳥一樣飛的感覺。以下為2019年第八屆翼裝飛行世界錦標賽選手在張家界天門山飛行：

微博網民熱議：

「每個人都會為自己的選擇付出相應的代價，不必過度指摘。」

「女生讓人佩服，但是不能支持，不能鼓勵，更不能仿效。極限運動，畢竟有很大的危險，每一次都有出現不幸的可能，沒有人可以隨意放棄生命，包括自己的。」

「我相信她在從事翼裝飛行等極限運動的時候肯定也早有過心理預判。大家不必指責。」

「自己生命自己負責，有什麼問題嗎？」

「參與如此危險的極限運動，出現事故必須由自己負責。決不能將負面影響轉移到社會。」

「為你所愛的東西而死算不得悲劇。」

「這類西方流行的，體驗冒險刺激的所謂極限運動和征服自然究竟有多大意義？根本不值得年輕人用寶貴的生命嘗試。」

（綜合報道）