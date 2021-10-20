施明德證實：民進黨創黨主席江鵬堅曾為調查局臥底　監控在野黨派

台灣立委、民進黨籍的黃國書近日承認曾在李登輝掌權初期、台灣尚未解嚴時期充當情治單位滲透學運團體的「線人」，宣布退出民進黨，震撼台灣政壇。

民進黨前立委林忠正指，在國民黨統治台灣的威權時期，民進黨某一任主席是調查局派到在野黨派長期卧底的工作人員。

民進黨前主席施明德19日（周二）證實，江鵬堅在過世前一年，曾當面向他揭露自己是調查局訓練班出身，並曾對在野黨派進行監控。台灣駐日代表謝長廷則表示此說法不是事實。



台媒《聯合報》報道指，黃國書事件發生後，民進黨前立委林忠正在Facebook表示，在國民黨統治台灣的威權時期，民進黨某一任主席是調查局派到在野黨派長期卧底的工作人員，在過世前特地親自向受害人告白且慎重道歉，並將他多年來向調查局寫的報告文本，都交與受害人保管。

江鵬堅被指在國民黨統治台灣的威權時期曾為卧底，對在野黨派進行監控。（謝長廷Facebook）

民進黨前主席施明德證實，涉事者正是江鵬堅。據施明德描述，江鵬堅是在過世前一年主動找他出來吃飯，並在喝了酒壯膽後，才緩緩道出他調查局訓練班出身的背景，並指這屬於正式編制。江鵬堅又表示，在美麗島事件後，他曾奉命監視施明德的哥哥施明正。但江鵬堅強調，他從來沒有害過人。

施明德又表示，情治單位為了讓江鵬堅更熟悉監控對象，把關於黨外運動的若干資料影印拿給江鵬堅，這些檔案一直放在江鵬堅家中，直到江鵬堅和他「告白坦承」過後，在過世前才託人將檔案送過來。施明德又指，他將這些資料轉交給國史館，並出版《從黨外助選團到黨外總部》一書。

台灣駐日代表謝長廷20日則在Facebook發文表示，最近指江鵬堅是調查局臥底的說法不是事實，江鵬堅並沒有去調查局工作；江鵬堅已經過世，還活著的朋友有義務替他澄清。

根據資料，江鵬堅是美麗島事件的辯護律師之一，曾參加創立民進黨，並在1986年成為首任黨主席，於2000年離世。