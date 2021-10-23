台灣基進黨立委陳柏惟罷免通過　為年內第三位被民眾罷免民意代表

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過，同意罷免票數有77,899票，超過門檻且多於不同意票。陳柏惟對此表示，「我不覺得是輸，下一戰再贏回來。」



台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過。（中央社）

據台媒《中央社》報道，陳柏惟罷免案投票今早（23日）8時舉行，下午4時結束。此次罷免案台灣中選會開設258個投開票所，台中市第2選區立委投票人數為29萬4976人，依據公職人員選舉罷免法規定，同意票達原選舉區選舉總人數四分一以上（即是73,744票），且有效同意票多於不同意票數，罷免案才成立。

根據台中市選委會統計，晚上6時10分，票數已全數開出，同意票達77,899票，不同意票有73,433票，投票率51.72%，最終開票結果同意票多於不同意票，陳柏惟罷免案確定通過。

台灣基進黨立委陳柏惟罷免案通過。（陳柏惟Facebook）

依照台灣的選罷法規定，選委會應在投票結束7天內公告罷免結果，從公告日起，陳柏惟就解除立委職務，須在3個月內完成補選，且陳柏惟4年內不得再擔任立委候選人。

對於罷免通過，陳柏惟表示，民主的表現，就是做自己不後悔的事情，不會後悔投下這張票，這個才是民主的體現，「我們盡力了。」

據了解，陳柏惟於2020年2月就任台中第二選區立委，因言詞犀利、爭議不斷等，不滿他的民眾因而發起罷免行動，要讓陳柏惟成為繼前桃園市議員王浩宇、高雄市議員黃捷之後，第三位2021年被民眾發起罷免的民意代表。