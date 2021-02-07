黃捷罷免案｜「反韓」議員保住席次　民進黨：報復性罷免難被認同

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-02-07 09:35

2月6日台灣高雄市舉行議員黃捷罷免投票，此次「罷捷」行動，藍綠雙方各自大動員，故也被視為是自去（2020）年6月「罷韓」、8月高雄市長補選以來，第一次的藍綠正面對決。 最終，黃捷罷免案因不同意票超過同意，而遭否決。民進黨發言人對此表示，報復性罷免南被認同。

據此前報道，台灣中選會公布罷免投票結果，指出本次罷免投票的投票率為41.54 %，有效票為12萬652票，其中不同意罷免票數為6萬5,391票，佔54.20%；同意罷免票數5萬5,261票，佔45.80%，無效票為458票；有效罷免票數中，不同意罷免票數多於同意罷免票數，本項罷免案投票結果為否決。

對此，民主進步黨發言人顏若芳表示，罷免投票通常都是支持罷免的單方面動員，但從罷免投票結果來看，反對罷免的票數竟然遠勝於支持罷免方達到約一萬票，「顯示台灣人民對於國民黨發動這種不具正當性的報復式罷免極為反感」，亦證明「國民黨的政治操作反而激發出選民用投票反制」。

無黨籍高雄市議員黃捷（右2）罷免案結果未通過，黃捷2月6日晚間出面，落淚感謝所有支持者，讓她有機會繼續為鳳山服務。右為民進黨立委趙天麟、左2為立委許智傑。 （中央社）

顏若芳指出，在短短8個月之間，高雄鳳山人用多數選票民意（編按：黃捷為高雄鳳山選區市議員），展現了罷免案中同意罷免以及不同意罷免，兩者截然不同的主張。這顯示人民在罷免激情的政治訴求中，展現了理性務實的判斷抉擇。

顏若芳呼籲台灣主要政黨及政治人物應該體認到，利用與操作鐵粉進行報復式罷免，不只是社會資源的浪費，更是對民主的扭曲，阻撓了成熟社會多元意見整合，並讓台灣往前前進的機會。

黃捷面對韓國瑜受質詢時不斷重提「高雄發大財」忍不住翻白眼，因而被封為「白眼女神」。（網上圖片）

↓↓↓ 相關圖輯｜黃捷經常在IG分享自己的生活和工作（按圖放大）

+ 10 + 10 + 10

顏若芳表示，從罷捷案過程以及結果來看，投票前多次民調，早已顯示反對報復罷免遠遠超過同意並不斷攀升，2月5日趙少康接受媒體訪問時也談到「冤冤相報沒完沒了，這波完了是可以停了」，但遺憾的是，後來他隨即大轉彎與國民黨江啟臣主席錄影支持「罷捷」。在在顯示操作仇恨報復，終究會啃食捆綁了自己，讓理性思辨空間消失。

顏若芳強調，民進黨嚴肅呼籲，人民已經再一次發出警鐘，不認同延續負面仇恨的政治動員。她稱，國民黨應該即刻對於接下來一連串報復罷免，展現清楚態度，不論任何黨派的代議士的問政，都不應成為政黨操作、利用支持者進行政治報復的對象，而國民黨因為「罷韓」而掀起的「報復性罷免」，亦更無法獲得台灣人民的認同。

國民黨：反撲潮不因此停歇

此外，國民黨針對罷捷結果發出新聞稿，表示罷捷過程中，通過了第一、第二階段連署，顯然高雄鳳山選民已經累積了對黃捷問政表現爭議多的反彈，但第三階段的投票，執政黨領袖以國家元首之尊下達護航令，引動各方政治資源壓抑多數民意的展現。

國民黨說，「最後的對手，是看不見的手」，罷捷未過關並非民怨不足，資源不對稱的情況下，「小市民對抗大總統的結果」，小市民並沒有輸；執政者的種種作為相信民眾都看在眼中，反撲的浪潮不會因此停歇，而是會一波波的展現出來。

無黨籍高雄市議員黃捷罷免案投票未獲通過，罷捷總部多名志工2月6日下午向支持者表達感謝，並表明「我們雖然失敗但我們沒有輸」，其中有人情緒難掩激動落淚。 （中央社）

國民黨強調，即使罷免案並未通過，但不代表挺萊豬的議員獲得認可，而是當權者一聲令下，傾執政黨之力全面護航；也令人質疑行政力量遭到不當的運作，包括罷捷總部發言人遭警方查水錶、罷捷看板遭承受不了政治壓力的房東急拆除、投票最後時刻部分里鄰遲未收到投票通知書等。

國民黨抨擊，種種違反行政常理的作為，皆在蔡英文以民進黨主席之姿下達「不能坐視不管」的政治動員令後出現，政治的寒蟬效應導致人民正常行使罷免的公民權變了調。

國民黨繼而強調，在執政黨傾全力政治動員之下，「5萬多的同意票數遠超過黃捷當時的得票數」，國民黨呼籲黃捷應該謙卑面對這些投下罷免票的民意展現，虛心檢討，多以公眾利益的服務為先，支持攸關人民食品安全的萊豬進口絕非迎合執政者的管道，迴歸多數民心之所向才是正途。

（綜合報道）