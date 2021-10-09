台灣接種疫苗死亡數字「遠超確診死亡數」　內地網民嘲：笑死我了

「台灣接種新冠疫苗死亡人數首次超過感染新冠死亡人數」9日登上微博熱搜榜，吸引2.9億次閱讀，引起不少大陸網友驚訝討論。



全球努力抗疫，各國均出現因疫苗反應不良事件。根據台灣衛福部公布資料，當地疑似接種疫苗死亡人數達到850人（截至10/7），因新冠確診後死亡人數累計845人（截至10/8）包含833例台灣本土，12例境外移入，「疑似疫苗接種後嚴重不良事件」死亡人數已超過確診死亡人數。

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其中，最早開始施打的AZ疫苗死亡人數最多，7日達到644人，接種莫德納疫苗後死亡人數為183人，接種高端疫苗後死亡人數為22人，接種BNT疫苗後死亡人數為1人。

網路論壇PTT也有網友發文討論，引發熱議。台灣國民黨立委葉毓蘭則在Facebook表示「讓人感到非常諷刺與困惑」。

台灣衛福部指出，死亡與接種疫苗不一定有關係，不良事件通報數不能解釋或用於得出疫苗相關問題之存在與否、嚴重程度、頻率或發生率的結論，應在其他科學資訊的背景下進行解釋。在接種後出現身體不良情形，即使不確定是否為疫苗所導致，但無其他明確原因可以解釋，因而懷疑或無法排除與接種疫苗具關聯性的，即可通報疫苗不良事件。

此外，「台灣接種新冠疫苗死亡人數首次超過感染新冠死亡人數」9日凌晨也登上微博熱搜榜，大陸多家媒體8日晚間紛紛報導此事。

陸網友紛紛討論，有些言詞酸言偏激「笑死我了」、「自作自受啦」。也有一些人留言，「這是不是說明疫苗比新冠可怕？」、「諷刺！但是一點也笑不出來」、「臥X太嚇人了吧」、「（中國）國內的呢？有沒有死亡率啊，不會是零死亡吧？」、「公布比不公布要強」、「這誰起的（微博）tag，也太逆天了」、「小島疫苗死亡那麼多，咱這兒一例副作用都看不到？」、「就他Ｘ離譜」。

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