波蘭網紅嘲內地網民用繁體字掀論戰　被譏「討厭中國卻用中文」

波蘭網紅YouTuber「斯坦」相當喜歡台灣，還常常在社群平台評論台灣時事，引來許多中國大陸網友特別翻牆關注。25日再度遭網民反駁：「討厭中國卻用中文？」斯坦的一席話讓許多台灣網友大讚。



斯坦在臉書曝光一張對話截圖，可見他留言寫著：「小粉紅也學會打正體字，一直在那邊DNA跟祖先，自己的大頭貼卻是個外國人，乳滑（辱華）啦！」

接著對方卻質疑起斯坦：「我就覺得奇怪，既然這麼討厭中國，為什麼又要用中文？」

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斯坦看了則回嗆說：「討厭中國？我不討厭中國，中共倒是蠻討人厭的。還是你中共跟中國分不清楚？再來，中文是中國的所有權嗎？台灣這個國家也是講中文，新加坡也講中文，馬來西亞也很多人講中文。還是你覺得講中文一定要愛中共？這有多笑。我看你們這些民族主義者很可悲啊……台灣是多民族國家，好嗎？可憐啊。」

台灣網友看完斯坦的回覆後紛紛叫好：「光是超愛用NMSL罵人就夠辱了」、「希望和斯坦一樣能分清中共與中國不同的人，越來越多！」、「被波蘭人用中文嗆爆的小粉紅」、「使用中文還能戰力爆錶的波蘭人，請受我一拜」、「你戰力真好！身為台灣人的我已經懶得回這些人了！」。就連網紅阿水也留言稱讚：「太喜歡你了！」

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