Delta變種病毒｜台灣發現首宗感染新變種AY.4.2個案　從英國移入

已經連續多天本土確診病例清零的台灣，中央流行疫情指揮中心在周五（29日）公布一星期境外移入基因定序結果，共有5宗病例驗出Delta變種病毒，其中一名50多歲英國籍境外移入個案，更驗出有「Delta+」之稱的「AY.4.2」變種病毒，是台灣首例。

據介紹，上述個案已經接種過兩劑輝瑞疫苗，故同時尉於突破性感染個案。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，驗出Delta AY.4.2變種病毒的英國籍男子為案16479，首次檢驗Ct值19，第二次檢驗就驗出病毒，目前已入院治療，對社區應無構成威脅。男子沒有相關症狀，指揮中心現已匡列同班機前後排旅客共12人，從居家檢疫改為居家隔離。

羅一鈞介紹，AY.4.2為Delta變種病毒的變種病毒，已至少在42個國家中出現。根據WHO每星期發布的最新流行病學報告顯示，感染AY.4.2的病例自7月以來有明顯增加的趨勢。其中以英國最多，美國、澳洲、加拿大也有相關病例報告，亞洲則最初是在色列發現首例。AY.4.2傳播力較一般Delta變種病毒高出15%，現行新冠疫苗對其的保護力還有待進一步研究。