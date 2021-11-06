七旬台翁欲坐捷運關愛座不果　竟亮出鉸剪刺向年輕乘客頸部

台灣台北捷運松山新店線日前一名年約70歲的老翁因年輕男子沒讓關愛座，竟亮出鉸剪往對方頸部刺去，幸而事件未釀成傷亡。事後老翁被依《大眾捷運法》處1萬元（約2790港元）新台幣罰鍰。



網民爆料指出，事發於周三（3日）晚上10時25分左右，該老翁於西門站上車後，就往關愛座方向走去，之後大聲要求一名坐在關愛座的年輕男子起來。在年輕男子回嘴後，惱怒成怒的老翁亮掏出一把鉸剪往對方頸部刺，幸而男子及時閃躲才沒引致傷亡。

閉路電視拍下事發一刻。（影片截圖）

該網民續指，當時他已按鈴通報司機，第一次司機沒有聽到，第二次時列車剛好進小南門站，遂有站務人員與老翁對話，惟最後一群乘客下車後，老翁仍未下車，且列車照樣行駛，他質疑：「台北捷運遇到攻擊事件這麼不謹慎嗎？」

台北捷運公司指出，事發後已立即通知捷警及轄區員警，站長及保安於現場警戒及全程監控，營運未受影響。最終，老翁被依《大眾捷運法》處萬元罰鍰，且因現場未戴口罩，經勸導不聽，被移送北市交通局開罰。

此外，經調查發現，老翁是一名慣犯，3年來已4次在捷運持刀，他自稱因癌症末期而隨身攜帶鉸剪、藥物以便處理傷口。今年9月，他曾在月台與一名男子發生爭執後，掏出隨身攜帶的水果刀朝其揮舞。事後他被以恐嚇公眾罪起訴。