台青年駕車擦撞富二代超跑　竟遭圍毆至命危　車cam錄下兇殘暴行

台中市日前發生李姓駕駛開馬莎拉蒂（Maserati）名車擦撞宋姓大學生後，同夥三人把宋毆打昏迷，行徑凶狠，警方草率函送後，引發輿論譁然，市長盧秀燕也震怒要揪出幕後靠山，全案檢警10日改以殺人未遂罪嫌，將拘提三人到案，並於稍後開記者會說明。道上風聞，三嫌涉博弈洗錢案，檢警表示仍再釐清。



年僅18歲的宋姓男大生在7日凌晨，開車行經西屯區時，因擦撞李姓男子（25歲）瑪莎拉蒂名車，遭李車內的張姓乘客（23歲）持球棒恐嚇「不要報警」，還被拳打腳踢，攻擊頭部，李甚至找來兩車多名友人助勢。

警方獲報到場時，宋仍有意識，因歹徒仍在現場，不敢聲張，警方初判全案為傷害案件，也非現行犯，警詢涉嫌打人的張姓、李姓、陳姓（19歲）男子等3人後，依函送案件方式偵辦。

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未料昨天經媒體報導後，引發社會關注，承辦全案的第六警分局，趕在9日將全案依殺人未遂、妨害秩序罪，函送台中地檢署偵辦，並在10日召開記者會，由分局長蔡元戎說明，建請檢察官查辦後聲押，以遏止不法，市長盧秀燕也正視此案，10日上午前往台中榮總慰問家屬，還要市警局「查出是誰給他們撐腰」。

第六警分局10日午後，正在蒐集事證，以提供給檢察官做出是否拘捕的判斷時，發現張姓男子等3名犯嫌，已都不在登記的住、居地，分局已聯絡市刑大等其他單位配合，將設法將3人拘提到案。據透露，張姓男子過去當兵時，就曾持鐵板凳痛打同袍頭部，李、陳也都有妨害秩序前科，李駕駛的名車瑪莎拉蒂要價不斐，道上傳聞是經營博奕不法牟利而來。台中地檢署襄閱主任檢察官卓俊忠表示，全案已主動簽分檢察官偵辦，目前檢察官正在檢視相關證據，視案情需要，若有羈押理由，雖然是函送案件，也可將涉案人拘捕到案，不過全案仍由檢察官偵辦中，尚無具體進展對外說明。

宋姓男大生的母親表示，看到兒子被歹徒打得這麼慘，真的很想問，明明是一件車禍，有法律程序可以處理，為何要把兒子打成這樣，「台中市治安怎麼了」。台中榮總神經醫學中心醫師沈炯祺說，宋姓大學生經手術後斷，血塊已清乾淨，目前用藥物控制腦壓，昏迷指數在六分至七分，因人從昏迷到甦醒過來時會非常躁動，會以鎮定劑控制，只要狀況不再惡化，病情可望控制。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】