台空軍換裝F-16V提升作戰能力　大陸軍機台海密集巡航示警

解放軍軍機密集巡航台海，按照台灣國防部發布的解放軍軍機巡航台海的訊息，截至11月12日，本月的巡航幾乎沒有間斷，已經持續了11天。如果從10月開始算起，解放軍軍機巡航台海的連續天數更長。解放軍戰機密集巡航引發外界熱議。



綜合媒體11月15日報道，除了美國會議員訪台、解放軍戰機「到自家院子裏溜達溜達」等原因，還有哪些因素可能會對解放軍軍機巡航的力度產生影響呢？

官媒《環球時報》引述微信公號「樞密院十號」分析稱，台軍最近的演練強度很高，典型的例子就是：最新換裝F-16V戰機的台空軍聯隊正在加緊演練、台軍特戰營搭乘「黑鷹」直升機演練「馳援灘岸」。既然樹欲靜而風不止，那解放軍軍機就只能巡航得更勤一些了。

從台灣國防部發布的即時軍事動態來看，解放軍軍機出動的頻率很高，幾乎是天天都去，巡航戰機的數量和規模也經常出現一些小高潮，比如12日當天，解放軍出動一架次空警-500、一架次運-9通信對抗機、2架次殲-16、2架次殲-11、一架次運-8遠干機。

而這似乎與台灣的一些軍事動態有着千絲萬縷的聯繫。台媒《聯合報》11月12日報道，台灣總統蔡英文18日將到嘉義縣水上鄉空軍嘉義基地視察首支升級接裝F-16V BLK20型戰機的台空軍第四聯隊，該部隊12日上午舉行第三次全兵力預演。從上述訊息看，台軍距離正式接裝新型F-16戰機已經越來越近了，並且台軍相關部隊已經在日常訓練與準備飛行表演的過程中加速進行人機磨合。

樞密院十號文章分析稱，對於台空軍的這支聯隊的動態，大陸加強關注。不過，F-16V帶來的一些戰力提升，完全沒法彌補兩岸在軍事實力方面越拉越大的鴻溝。文章稱，不用說殲-20這種四代戰機，解放軍手中的殲-16、殲-10C都足以和F-16V掰手腕。更何況戰機的作戰能力是否能充分發揮出來，很大程度上取決於人，負責台海方向解放軍相關部隊的飛行員每年的飛行小時數與訓練強度，台灣空軍的「草莓兵」是沒法比的。

另據台媒風傳媒報道，台陸軍特指部近日執行為期20天、總距離520公里的「戰術任務行軍」，驗證特戰部隊技戰術能力。台軍方11日發布消息披露特4營官兵搭乘「黑鷹」直升機演練馳援灘岸的情形，展現特戰部隊小群多路、快速機動特性。

根據台媒的說法，此課目的演練地點為台中甲南海攤，該處近年已成為中部地區執行聯合反登陸作戰操演的想定地點，代表「甲南海灘已被設定為可能遭共軍搶灘的要點」，亦為台軍第五作戰區防衛重心。

樞密院十號文章分析稱，黑鷹是很好的直升機，但在目前兩岸實力對比情況下，沒有任何意義。不過，台軍近來接連演練的動態應該引起高度關注，解放軍艦機巡航的力度還可以適時更大一點，因為只有這種簡單到位的訊息，台灣的某些人才能聽得懂。