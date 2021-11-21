官媒：兩岸統一後　台灣民眾年收入可提高逾2萬新台幣

大陸「人民政協報」報導稱，兩岸統一後，台灣2300萬民眾，每人每年收入可提高2萬多元新台幣。



「人民政協報」20日在第五版「兩岸經合週刊」刊文「為什麼說台灣的前途在於統一？」，文章開篇引用大陸國務院台辦副主任劉軍川，近日在參加第四屆「國家統一與民族復興」研討會上的一句「統一後台灣財政收入盡可用於改善民生」。

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文章指出：如果未來兩岸統一，台灣普通民眾恐怕最有感的好處，也最直接的好處，是每年台灣省下的高額軍費和金援外交開支。據估算，這兩項可節省的支出高達6000億元新台幣。換句話說，僅這兩項支出的取消，對普通百姓而言，這樣利好的統一，當然期待。

文章說，蔡英文上台6年時間，讓台灣債台高築，台灣人均背負8.7萬新台幣債務，加上日益高漲的高額軍費和金援外交，讓台灣民眾成了天下最冤的「冤大頭」。

「人民政協報」統計從蔡總統上台開始，6年內，台灣僅對美國軍購（不含對歐洲國家等軍購），就高達5128億元新台幣。意味著這6年中，台灣2300萬民眾，每人掏出了2.2萬新台幣用於向美國購買武器，「與其說是買武器，其實就是交保護費」！

另，在台當局「外交部單位預算」，包括機關外交支出、駐外機構業務支出、國際會議和交流支出、友邦國家國際關懷支出、外交部機密預算支出，以及對友邦國家合作發展專案（也就是外援項目），總計為1746億元新台幣，每年台灣當局用於所謂維繫「外交」費用，高達500億到600億元新台幣。

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文章說，這還不算台灣當局領導人預算外的特別機密費。而特別機密費支出主要用於台灣當局賄賂「邦交國」領導人和當地官員、遊說組織，還有就是用於收買美國、日本、歐盟等國家政客、政治團體、智庫、國際媒體。

不過，陸委會日前公布最新的民調顯示，85.6%台灣民眾反對中共「一國兩制」，85.4%民眾支持台灣的未來及兩岸關係發展要由台灣2300萬人決定。

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