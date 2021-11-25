台灣美女警花抱流浪貓「求收養」惹網民暴動：這顏值也太高！

台灣雲林一名邱姓女警22日執行巡邏勤務時，撿到一隻流浪貓，為徵求善心人士收養，她抱貓拍下影片並PO網，在影片中，邱姓女警長相清秀、笑容甜美，說話輕聲細語，溫柔撫摸貓咪的模樣，立刻融化許多男網友的心，貼文底下可見留言全想歪，有人問「女警在哪臨檢？」，還有人開玩笑說，要揪團開車闖紅燈給女警取締。



一名邱姓女警日前在地方臉書社團發文表示， 巡邏時發現可憐小東西，附近沒有母貓，剩牠一隻孤零零的，天寒地凍，孤苦無依，詢問有好心人要收編嗎？

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目測小貓約1個月大，是小男生，目前在麥寮分駐所。同時，也附上一段不到30秒的影片，從中可見，年輕女警長相清秀，講話輕聲細語、邊笑邊摸貓。

貼文一出，讓網友們都暴動了，紛紛在底下留言「女警在哪臨檢？」、「在哪臨檢啊！我先去排隊」、「我覺得貓不可愛！可愛的是人！」、「準備好要犯罪了嗎？」、「走！我們開你的車去闖紅燈！」、「我覺得貓是配角，小姐姐才是主角」、「這顏值也太高」。

據了解，這名邱姓女警年約25歲，為屏東人，參加2019年警查特考，於今年1月初任警職，目前未婚，工作認真投入，個性隨和好相處，是同仁間公認的美女警花。從邱姓女警平常的生活照，也可看出她很愛大自然，喜歡跟山水、或是花拍照。

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