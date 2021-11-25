台灣野鴨悲歌　酒糟「加料」含劇毒　近百隻花嘴鴨疑誤食屍橫遍野

實在太可惡！台灣金門金寧鄉沙崗一帶農田附近大排水溝近日被民眾發現有不少野鴨暴斃，由於為數眾多，引起鳥友關注，金門縣府建設處人員今天獲報前往勘查，初步研判，死亡的大多是花嘴鴨，疑似吃了大排附近參了農藥的酒糟，縣府將把這些死亡鴨屍送交化驗，釐清死因，也會請警察加強巡察。



縣政府建設處表示，24日上午到位在沙崗農場周邊排溝的案發地了解，並將飄浮在大排水溝內的死亡動物打撈，避免被其他動物取食，經過現場清查，死亡的鳥類共計76隻，數量多為花嘴鴨，另有白鶺鴒、小水鴨、綠頭鴨及紅冠水雞等鳥類，現場鴨屍遍佈，怵目驚心。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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建設處與金門縣野生動物救援暨保育協會調查後指出，由於死亡地點集中於排水道沿線，且現地酒糟有特意撒佈情形，疑似為誤食農藥造成，該等死亡鳥類由本縣動植物防疫所轉請行政院農委會家衛試驗所及農業藥物毒物試驗所進行疫病及毒物之分析比對，另為釐清是否為蓄意毒鳥案件及避免水系遭受污染，亦聯繫警政單位協助辦理及加強巡查。

建設處指出，農藥之使用未遵行農藥管理法所訂規定使用，將處新台幣1萬5千元至15萬元罰鍰。如為蓄意以藥物毒殺野生動物，違反野生動物保育法規定處新台幣6萬至30萬元罰鍰，如有毒害保育類野生動物者，將處6個月至5年的有期徒刑，得併科20萬至100萬元以下罰金，籲請民眾切勿以身試法。

建設處強調，近期即將進入小麥播種期，田間仍殘留上一期高粱的穀粒，會有許多鳥類啄食，建議民眾採驅離方式即可，切勿以毒殺或陷阱等違法方式，避免誤觸相關法令；若使用劇毒殺害鳥類，經由食物鏈的傳播，極有可能會影響其他的物種，對於土地也有農藥殘留問題，請農友特別留意。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】