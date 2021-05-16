憑「獸交漫畫」爆紅　專訪台灣情色女插畫家：曾參考兩百部動物AV

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-05-16 08:00

「いく！」、「いく！」以一段日文中帶有性暗示的文字，作為自己插畫品牌主題的「小高潮色計事務所」，有別於一般人對性總以灰暗、豔紅色調呈現，名為「色長」的主理人，以她個人對情慾的想像，創作出一幅又一幅色彩大膽、鮮明的作品。

憑大膽畫風爆紅 點圖看看「小高潮色計事務所」的作品（含敏感內容，慎入）👇👇👇

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而說到色長的創作歷程，可以從她人生的第一份工作開始，外文系畢業的她，初期為了轉換跑道，只能透過不斷地摸索和磨練畫技開始，在正式踏入職場後，一位相當照顧她的主管不只手把手教導她，在特殊專案經驗的累積之下，也讓色長對色彩的運用變得愈發熟悉。不過對色長來說，她插畫生涯最大的轉捩點，莫過於在澳洲打工度假的那段心情大起大落的日子了，短短幾個月裡的經驗，甚至讓她差點一度放棄插畫這條路。

當年在較為保守的西澳，色長以街頭藝人一職在當地賺取旅費，卻因為自己過往的創作，讓原先喜愛她作品風格的媽媽反告色長的似顏繪作品是在「性騷擾」，衍生出了一系列對性、幼童的誤會，甚至還延燒到公家機關的追查。因為此事沈寂一陣子的她，曾對自己是否要繼續插畫之路感到非常灰心，但在休息的期間，色長也走過澳洲各大美術館、展覽，當地人開放且豪氣的態度，讓她意識到一些對「情慾」、「色情」的相關指控，其實只是特例，也因此讓她更堅定要將平等觀念傳遞給大眾的理念。

但為何要以「情慾」作為創作主題呢？在現今仍略帶保守的東方社會中，女生談論起性方面的話題，仍會被貼上「浪蕩」、「隨便」的標籤，但透過亮麗色調呈現這議題的色長，希望自己的作品能夠是打破框架的創作，並藉此展現多元價值的理念，自己也在純樸的鄉下長大，從來沒有性教育的觀念，大學上來台北後才漸漸地對性事有所認識，而當年在欣賞完《性上癮》（Nymphomaniac）後，電影如此藝術卻又大膽的呈現方式，讓色長意識到，「性這件事並不羞恥，也不奇怪」，它可說是人類與生俱來的感知。「每天都要小高潮！」也是色長固有的儀式感，因為有愉悅的好心情，才能促使更龐大且生動的創作能量。

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而本次，挾帶著自己對世界的好奇心，色長以介紹五大洲、七大洋等不同生物的性愛知識，推出了《動物腥球圖鑑》新書，為了本書，色長親自欣賞了近兩百部動物AV，她也透露，讓她印象最深刻的，就屬會為了交配大打出手，卻意外差點害死雌龜的兩隻公綠蠵龜了，不過比起實情，畫面更深深地震撼了色長的想法：「沒想到看似暴力的畫面竟然能如此唯美地呈現」，在做背景知識普查時帶給她不小的震驚；另一個令她震驚的動物性知識，則是會「姦屍同性」的綠頭鴨了，發現其現象的科學家，甚至還發明了「死鴨日」這無厘頭的節日，是台灣人鮮少知道的有趣奇聞。

說到籌備期間最讓色長苦惱的，絕對就是緊迫的「時間問題」了！原本打算推出365種不同動物知識的她，在著手開始繪製後才發現當初設立的目標已經難以負荷，要是再加上文字、排版等程序，要趕在截稿日交件簡直就是不可能的任務！最後在與出版社討論與商討之下，才決定將百科數目改為216篇。雖然範圍縮小，但色長的任務和難題卻沒有因此而減少，在諸多大型活動、接案的壓力之下，色長回憶自己當時甚至趕到「在高鐵上排版」才能勉強趕上期限，但對她來說，是一段雖然高壓，卻相當值得且充實的日子。

身處在資訊量爆炸的社群時代，人類的慾望也隨著媒介更改，因交友軟體而出現的「約炮行為」，反應了現下年輕人對於性快速、即時的需求。對情慾相關議題有所涉獵的色長，針對這具有爭議的行為，雖然她本身沒有相關經驗，但色長認為「在伴侶的同意下，或是在單身的情況下，約炮只是一種選擇，而非完全只能用單一眼光看待與批判的事情」， 希望大家不要以先入為主的想法來評斷別人的決定。但也因為在這方面缺乏實質經驗的關係，她認為要以這個議題發揮，是有一定困難度的，未來還是會希望以花草、動物等相關元素為題創作。

雖然新書才剛推出，但色長卻相當興奮地表示，這本書只是一個開始，對她而言，《動物腥球圖鑑》只是漫漫創作之路中所謂的「旅行篇」，只是小高潮色計事務所未來方向的其中一環，除了新展出的作品、展覽等活動之外，最終目標仍是希望能夠回歸初心，並持續以作品來推廣性別、多元家庭價值、性議題，讓更多人能夠敞開心胸寬容地看待他人的不同。

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