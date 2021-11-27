台灣桃園公廁驚現「偷窺」圖示引爭議　市政府：從幽默角度出發

桃園觀音崙坪文化地景園區，近日被民眾發現園區內的廁所指引，出現「翻牆偷窺」、「掀女性裙子」的圖示，引發爭議後，桃園都發局解釋該設計是「從幽默角度出發」。



廁所指引出現掀裙子圖示？觀音地景園區還有「翻牆偷窺」標誌

2019年開幕的崙坪文化地景園區，主打自然生態與客家文化，是周遭居民熱門休閒去處，近日卻被發現，園區內指引公廁的牌子，出現常見男、女圖示，做出翻牆偷窺、掀女性裙子的動作圖樣，讓許多家長認為很不妥，恐會誤導小孩。

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公園圖示不雅觀？桃園都發局解釋是「幽默」

其實這類「惡搞標示」已存在一年以上，近日又被網友翻出討論，負責設計的桃園市府都市發展局解釋，是從種幽默角度出發，希望能達到讓民眾「會心一笑」效果，暫時不會撤換，網友批「哪裡幽默 超低級好嗎」、「我男生看到這標誌都覺得噁心了」、「我覺得不行」，負責管理的客家事務局則表示，會蒐集更多民眾意見再決定後續處理。

（編按：據ETtoday後續報道，標識引起網民批評後，市長鄭文燦已指示立即更換，市府客家局長黃傅淑香指出，已完成規劃設計，將客家代言人「ㄚ弟」、「ㄚ妹」納入指示牌，其中崙坪公園已完成更換，其餘預計今年12月底前完成。）

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