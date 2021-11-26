郭婞淳｜28歲完美扛起性騷擾輿論壓力　奪回說話主導權還恩師清白

郭婞淳拿下台灣在東京奧運的首面金牌，獲獎後許多人第一時間擔心，教練的擁抱是否越界。女人迷團隊也有不少討論，因此想和大家聊聊，面對這樣的事件時，我們可以怎麼思考。



郭婞淳以破奧運會紀錄的挺舉 133 公斤，抓舉 103 公斤佳績，拿下台灣在東京奧運的首面金牌！在奧運會上最後一舉 141 公斤挑戰未成，她放倒重量躺在場上露出美麗平靜的笑容。

在台灣，人們歡慶郭婞淳拿下金牌，第一時間也有人替郭婞淳擔心，教練擁抱是否越界。

今天28歲生日的郭婞淳表示，與教練並肩十幾年來她很多感謝，也輕鬆提到這是自己刻意的互動，屬於兩人平常相處模式，「了解的人，知道這些舉動反而會讓我們師徒關係更和諧，也這樣開心相處這麼多年」。不受輿論場的情緒影響，她將主動權握回身上，也回應了網友的替她擔心。

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在事件討論過程，我們也跟著共同成長。在不了解他人相處脈絡，在當事人有所表示之前，先代入自己來詮釋他人經驗，確實有其危險，也可能不是當事人需要的。

下一次，我們都可以記得，在情緒急著出來之前，先溫柔確認，當事人其實怎麼想的呢？我們對更好的世界都有期待，卻也可以一起學習，在難免情緒之餘，允許時間帶更多的脈絡進來、等待當事人說法，再下判斷。

女人迷談 D&I 與性別，在意的不只是一時評論、說出問題點，不只希望弭平義憤填膺，我們更想要找到，在每篇文章之後的「然後呢？」我們能不能提供解方，能不能夠推出一個理直氣和的開放對話空間。

那將會是性別與 D&I 影響力擴大的時刻，也謝謝郭婞淳，很好的做了一次漂亮示範。

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【本文經授權轉載自「女人迷」，原文：「姐撐的不是重量」舉重若輕郭婞淳：做一個有影響力的人】