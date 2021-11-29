台灣流浪狗識睇紅綠燈過馬路？網民笑稱都市狗識睇　鄉下狗則躺平

有時會在路上看到流浪狗等紅燈、綠燈自行過馬路的景象，狗狗是不是真的能看得懂交通號誌？還是依據其他的線索過馬路呢？



一名網友在PTT發文，他和公司的日籍主管開車外出巡廠，等紅綠燈時看到一隻野狗從面前走過，日本人很驚訝台灣的狗怎麼會知道何時可以過馬路，難道是會看紅綠燈，還說如果是日本狗可能早就被撞死了。

其他網友留言：「倖存者偏差，會看的才能活下來」、「台灣交通這麼亂，狗需要自立自強」、「只有都市的狗會看，鄉下的直接躺路中間」，還有人笑稱台灣的狗都比人守交通規則。

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有人解釋，狗是色盲當然不可能分辨紅綠燈，而是會依據車潮和人潮來決定是否移動，有些狗會跟著人一起過馬路。

事實上狗並不是完全的色盲，只能說狗比起人能見的光譜比較少，只能感受到藍光和紅黃光，對於綠光無法識別。像有些導盲犬辨別紅綠燈是依靠兩燈的光亮度來區別，雖然紅光和綠光在它們眼裡都是灰色，但是是不同的灰色，犬對灰色濃淡的細微變化辨別能力很強，依靠這種能力，就能分辨物體的明暗變化，產生立體的視覺映像。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】