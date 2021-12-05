台女無法接受82歲母親病逝伴屍近10個月　天天為乾屍擦拭身體

台灣屏東市82歲的葉姓婦人今年2月中旬因病死在家中，同住未婚的二女兒無法相信母親過世，不但未替母親辦理後事，還擺在母親房間躺椅上，每天為母親遺體擦拭；鄰居長期未見葉婦出門，感覺有異在前天報警，警方聯繫婦人住外地兒子返家，才驚見婦人已死亡近10個月，遺體呈乾屍狀。



台灣屏東警分局麟洛分駐所日前接獲報案，指很久都沒看到老鄰居葉姓老婦出門，同住者與鄰居也無互動，感覺很怪。警方獲報趕到葉家，並聯繫婦人住在外地的二兒子回來，一起打開大門後進入屋內，驚見葉婦躺在房間內的躺椅，遺體宛如乾屍。

老婦人數月不出門，鄰居感奇怪報警，警察上門見驚人一幕（點擊瀏覽更多細節及相關照片）▼▼▼

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警方調查，葉姓老婦今年初因病就醫，因呈彌留狀態由醫院載回家中安養，不久過世，但二女兒無法接受母親往生的事實，未替母親辦理後事，大體一直放置家中房內躺椅，近10個月來，女兒一直伴屍，且為母親遺體擦拭，宛如母親活在世間。

警方調查，葉姓婦人與50歲未婚的二女兒和已離婚的47歲大兒子、孫子同住，大兒子因有思覺失調症月前被警方強制送醫，當時未查覺異狀，二兒子也是警方通告到場才知道，檢警相驗後已將遺體交由家屬辦理後事。

社會秩序維護法第74條第6項「無正當理由，停屍不殮」可處台幣6000元（約港幣1690元）以下罰鍰， 警方將在縣衛生局調查後，將葉姓老婦的二女兒依違反社維法裁罰。

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