台媒：因賴清德未赴林秉樞亡母公祭　高嘉瑜於靈堂遭林扯髮逼跪

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴的事件引發廣大關注。台媒《鏡週刊》今日（8日）的報道指，林秉樞母親在上月24日出殯當天，因台灣副總統賴清德拒絕高嘉瑜邀請出席公祭，高嘉瑜曾在靈堂遭林秉樞當眾辱罵及被要求下跪磕頭，連頭髮都被暴力拉扯。



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報道指，事件發生於新北市的板橋靈堂。知情人士透露，當天移靈儀式開始前，林秉樞突然大吼、失控暴走，並拉掉一名疑似女眷的帽子、口罩，現場禮儀人員發現該女子就是高嘉瑜，高嘉瑜似乎被林秉樞突如其來的舉動嚇到，不斷流淚，但林秉樞還不斷狂吼，要高嘉瑜跪下。

一名承辦告別式的禮儀人員表示，林秉樞曾告訴他們，原本透過高嘉瑜請託台灣副總統賴清德當日下午到場公祭，但當天一早，高嘉瑜似乎告訴林秉樞，賴清德當天不會前來。在場人士指，林秉樞當場無法接受，逼著高嘉瑜馬上傳訊息給賴清德，但高嘉瑜不從，林秉樞還一度作勢要搶高嘉瑜的手機。

報道指，後來兩人發生爭執，林秉樞開始失控在靈堂前對高嘉瑜狂吼，甚至要求高嘉瑜下跪磕頭道歉。禮儀人員一度上前勸阻，但被林秉樞責罵，林秉樞還要求工作人員不准給高嘉瑜口罩，要讓她丟臉。林秉樞的姊姊還當場邊哭邊哀求：「弟弟，求求你別這樣。」

禮儀人員又表示，靈堂內都有監視器，如果影片還在，應該可以還原當天的真相。