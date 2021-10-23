Gabrielle Petito｜網紅曝屍荒野涉案未婚夫死亡　真相恐永遠成謎

美國22歲網紅裴蒂托（Gabrielle "Gabby" Petito）日前與未婚夫勞德里（Brian Laundrie）去公路旅行卻離奇失蹤，勞德里則從9月14日起不見人影至今，案件引起全美關注。20日傳出找到疑似涉案男子遺體，如今聯邦調查局（FBI）確認該遺體為勞德里本人無誤。



根據報導，FBI丹佛辦公室21日表示，前一天在佛羅里達自然保護區發現的遺骸經過與勞德里牙科紀錄對比後，確認是他的遺體。

律師貝托利諾（Steven Bertolino）透露，勞德里的父母已經被告知，被發現的遺骸確實是他們的兒子。

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警方發言人泰勒（Josh Taylor）指出，調查人員發現遺體身穿的衣服與勞德里失蹤時所穿的衣服一致，遺體旁邊還放著他的背包及筆電。

當初裴蒂托和勞德里展開公路旅行，事後勞德里卻獨自返回，擔心裴蒂托安危的家人報警求助，結果警方調查時勞德里完全不願配合，隨後更聲稱要前往自然保護區後便下落不明，其間裴蒂托遺體被尋獲、確認遭他殺，FBI也先以盜刷信用卡為由對勞德里發出通緝令，沒想到如今勞德里也被發現身亡，讓案情更加撲朔迷離。

針對案件最新進展，裴蒂托家族的律師斯塔福德（Richard Stafford）強調「裴蒂托家族不會接受採訪」，並指出「他們為失去女兒而悲痛，他們會在適當的時候整理好情緒再發表聲明」。

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