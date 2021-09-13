武漢一律師遭槍擊身亡　兇手不滿敗訴行兇　當街搶寶馬逃逸後落網

湖北武漢市今日（13日）上午發生槍擊案，一名薛姓律師受槍傷，送院搶救後不治。知情者透露，兇手雷某因不滿敗訴行兇，目前已被警方拘捕。



事發於上午10時15分許，武漢市東湖高新區新竹路一家法律維權服務中心。附近商戶介紹，當時中心內傳出「砰」的聲響，不久後就有警員趕到並封鎖現場勘察，並將一名滿臉是血的男子抬出中心，送上救護車。

網傳消息稱，受害律師薛偉幸，現年30歲，為湖北高照律師事務所執業律師。湖北高照律師事務所指出，兇手因不滿民事案件中並房產被法院強制拍賣，遂於酗酒後持槍擊傷薛偉幸。死者同事表示，薛偉幸主要在洪山區法院附近的辦公室工作，兇手是敗訴一方的當事人，案情有點複雜。

目擊者透露，薛偉幸與女友均在該中心工作，案發時兇手直接走入中心開槍，「女朋友哭着出門跟媽媽打電話，說男朋友被槍打了」。目擊者又稱，兇手作案槍支長約50厘米，作案後將槍藏在網球拍套內，走上馬路後掏出槍攔車，全程沒有說話；兇手攔了兩輛車都被司機躲過，最終拉開路邊的寶馬車從後排上車，正在看手機的司機推開車門跳車，兇手隨後駕車離開。

東湖新技術開發區公安分局發布通報稱，9月13日上午10時許，一男子進入新竹路某單位，將工作人員薛某擊傷後逃逸。公安機關迅速開展追捕，於11時50分抓獲47歲的雷某。經初步調查，雷某交代，因糾紛對薛某不滿遂行兇。傷者送院搶救後不治。