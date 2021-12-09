台灣2021代表字大選「宅」拔頭籌　前十名近半與新冠肺炎疫情有關

「台灣2021代表字大選」票選結果周四（9日）出爐，在36個候選字中，「宅」拔得頭籌，獲選為年度代表字。



據台媒報道，票選第一到第十名的2021年度代表字，依序為宅、缺、投、慌、苗、盼、望、穩、隔、轉。除了「宅」之外，「苗」（疫苗）、「缺」（缺疫苗）、「隔」（隔離）皆直指疫情，第三名的「投」則是公投的明喻。不過，雖有疫情籠罩，但前十名中亦有盼、望、穩、轉等四字是正面字，代表人們在亂世中尋求安定與對未來的期盼。

相較去年「疫」的壓到性勝利，「宅」僅是驚險奪冠，總票數84873票中只取得8402票，比第二名的「缺」多出不到200票。「宅」字也獲得最多名人推薦，總共有4位，包括中信文教基金會董事長馮寄台、桃園市長鄭文燦、聯電榮譽副董事長宣明智、網路媒體《創新拿鐵》創辦人王文華。

其中鄭文燦就提到，2021年疫情，讓宅生活、宅經濟當道，防疫規範讓活動減少，休閒娛樂、觀光旅遊、婚喪喜慶都縮減，連學校也停課，「宅」是2021年的寫照。