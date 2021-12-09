林秉樞稱「高嘉瑜拿我400萬，還有一個勞力士」　遭加告誹謗罪

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴的事件引發廣大關注。據台媒《三立新聞網》報道，林秉樞在律師接見時，公然咆哮稱高嘉瑜收了他400萬（新台幣，下同）及一枚勞力士手錶。

高嘉瑜今日（9日）回應稱，林秉樞謊話連篇，法律會讓他付出代價，律師會提出以誹謗罪控告他。



高嘉瑜索要口罩時，林秉樞失控怒吼的情況（點圖放大）：

《三立新聞網》早前報道指，林秉樞如今在台北看守所裡面進行羈押，他在律師接見時，還是不停大罵高嘉瑜。

現場目擊民眾指，林秉樞在律見室聽到其他人討論他，當場大吼「林秉樞就是我本人」，又說「你知道高嘉瑜拿了我400萬，還有一個勞力士，我還介紹人脈給她」，情緒非常激動，律師則趕快站起來擁抱安撫。

高嘉瑜今日表示，要林秉樞在獄中好好反省，他謊話連篇，法律會讓他付出代價。

【相關文章】高嘉瑜遭家暴｜不是單純感情糾紛？ 驚人內幕揭疑涉綠營大內鬥（點擊放大比較高嘉瑜受傷前後照片）▼▼▼

+ 22

高嘉瑜的代表律師李永裕也發布聲明指出，林秉樞的言論絕非事實，這又是他再次利用媒體放話、抹黑造謠帶風向的手段。

李永裕稱，為遏止林秉樞一再用謊言操弄媒體、扭曲事實，高嘉瑜已委請對其提出誹謗罪告訴，務求一罪一罰，予以重懲，遏止林秉樞持續嘗試操弄輿論的惡行。