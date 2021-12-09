林秉樞靈堂失控畫面曝光　當眾怒吼高嘉瑜兼搶走口罩扔向櫃枱

民進黨立委高嘉瑜遭林秉樞家暴的事件引發廣大關注。有台媒早前報道指，林秉樞母親在上月24日出殯當天，因台灣副總統賴清德拒絕高嘉瑜邀請出席公祭，高嘉瑜曾在靈堂遭林秉樞當眾辱罵及被要求下跪磕頭，連頭髮都被暴力拉扯。

《三立新聞網》8日（周三）報道指，林秉樞當日還扯掉高嘉瑜的帽子及口罩，閉路電視片段則可見高嘉瑜前往禮儀公司櫃枱索要口罩時，林秉樞向高嘉瑜及工作人員失控怒吼的情況。



報道指，有知情人士透露，當日林秉樞和高嘉瑜在殯儀館的包廂起爭執，高嘉瑜的帽子及口罩被打掉，「林秉樞他就衝到櫃台，阻止人家給她（高嘉瑜）口罩，旁邊的那些親友也有看到、有聽到，有跑過來制止」。

由閉路電視片段可見，當時高嘉瑜戴著黑帽，並刻意把帽沿壓很低。她走到櫃枱向工作人員索要口罩，對方遞上粉紅色口罩時，高嘉瑜表示顏色「不太適合」，工作人員因此換了一個黃色口罩。

不料其後林秉樞突然從身後出現，向高嘉瑜重覆大喊兩次「人勒？」然後林秉樞走向櫃枱，指著工作人員說「我叫你不要拿口罩！你（公司）不想開了是不是？」工作人員隨即表示「對不起」。林秉樞隨後還搶過高嘉瑜手中口罩、猛力扔向櫃枱，高嘉瑜連忙向工作人員點頭致歉。

《三立新聞網》發布事發閉路電視片段：

知情人士又表示：「感覺（林秉樞）情緒滿不穩定，她（高嘉瑜）就是也不想要難看，她就是笑笑的，跟著他回去包廂那裡，對一個女孩子這樣滿暴力的。」

據早前台媒報道，一名承辦告別式的禮儀人員表示，林秉樞曾告訴他們，原本透過高嘉瑜請託台灣副總統賴清德當日下午到場公祭，但當天一早，高嘉瑜似乎告訴林秉樞，賴清德當天不會前來。在場人士指，林秉樞當場無法接受，逼著高嘉瑜馬上傳訊息給賴清德，但高嘉瑜不從，林秉樞還一度作勢要搶高嘉瑜的手機。

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報道指，後來兩人發生爭執，林秉樞開始失控在靈堂前對高嘉瑜狂吼，甚至要求高嘉瑜下跪磕頭道歉。禮儀人員一度上前勸阻，但被林秉樞責罵，林秉樞還要求工作人員不准給高嘉瑜口罩，要讓她丟臉。林秉樞的姊姊還當場邊哭邊哀求：「弟弟，求求你別這樣。」