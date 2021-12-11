高手在民間？台男遇行車糾紛落車理論　一巴「如來神掌」拍碎車窗

台灣台北市大安警分局臥龍街派出所，8日晚間接獲民眾報案，和平東路二段發生行車糾紛，現場有人受傷；警方獲報後不敢大意，立即啟動快打部隊到場，發現1輛私家車與電單車發生行車糾紛，警方到場時已無爭吵，但私家車車窗玻璃遭擊破。
警方進一步瞭解，原來駕駛私家車的凌姓駕駛，要停等紅燈時，車身前保險桿疑似頂到前方電單車的擋泥板，電單車駕駛林男及乘客宋男不滿下車理論，令人驚訝的是，宋男生氣拍打車窗，竟然一巴掌就拍破私家車玻璃，也造成凌男臉部及額頭遭玻璃劃傷。
【延伸閱讀】台青年駕車擦撞富二代超跑 竟遭圍毆至命危 車cam錄下兇殘暴行（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+20
警方到場後，儘管雙方沒有直接肢體衝突，但警方仍將擊破他人車窗的宋男依傷害及毀損罪準現行犯逮捕，並帶回派出所偵訊，全案移送台北地檢署。
台灣大安警分局呼籲，民眾駕駛車輛應注意與他車保持安全距離，如遇事故，雙方應保持冷靜，待警方到場處理；不要有任何違序、違法行為。
【延伸閱讀】友人被撞死 日女作家揭台交通恐怖真相：汽車優先陋習30年未改善（點擊放大瀏覽）▼▼▼
+26
台青年駕車擦撞富二代超跑 竟遭圍毆至命危 車cam錄下兇殘暴行台男朝女車轟4槍稱無殺人意圖 竟辯稱有兩把槍、30發子彈未射擊友人被撞死 日女作家揭台交通恐怖真相：汽車優先陋習30年未改善車Cam直擊｜驚悚一刻！花蓮鬧市冧樓 路經綿羊仔險被活埋狗直朝橋下吠 台灣貨運司機好奇查看驚見河床有兩具屍體台鐵美女車長 穿制服車廂內跳舞抖音片瘋傳 惹爭議急澄清已下班新北弒父分屍案疑似最新動機曝光：兇嫌無業啃老20年因財產作案
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】