台體操女神瑞莎遭家長控訴斂財　選手集體解約「發現她初衷變了」

從烏克蘭到台發展的藝人瑞莎，嫁給了台灣老公後，長期定居在台灣，並於2019年取得國籍，近年致力於培育台灣的韻律體操選手，還自掏腰包帶台灣選手出國比賽。不過先前遭到網友匿名指控「挖角搶功」，瑞莎提告被檢方認為「可受公評不起訴」，怎料，現在又有選手、家長集體控訴，瑞莎將選手視為「宣傳工具」還說帳目不清等，已經有8位選手與瑞莎解約，而瑞莎也對此回應。



根據《鏡週刊》的報導，有多位選手及家長出面指控瑞莎，稱瑞莎透過其「瑞星韻律體操協會」與他們簽約，不過契約內容卻明顯將選手「當工具」。5月他們找瑞莎開會後就集體解約，但解約後瑞莎仍繼續使用選手照片進行宣傳，一直到反應之後，瑞莎才被動處理，不過依然繼續侵害選手的「肖像權」。

還有選手受訪表示，瑞莎帶著3位選手，接受雜誌採訪，並且要求選手穿著表演服裝到場，到場後卻變成「瑞莎的陪襯」，耗費一天瑞莎只給予500元台幣的車馬費。家長透露，原先以為瑞莎真的在幫選手們爭取資源，不過現在「發現她初衷變了」，因此選手與家長們才決定要站出來「拆穿瑞莎的假面具」。

▼▼▼瑞莎的體操協會與日常照▼▼▼

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還有教練指出，瑞莎已經20年沒有接觸韻律體操，許多動作設計其實已經不符合賽規，還說，瑞莎只是偶爾才會到訓練場，其他時間都是基層教練負責。家長甚至曝光帳目，指證歷歷的說，其實一直都有付教練費給瑞莎，請來的外籍教練，費用也都是由家長們負擔，並非所謂「無償」。

面對種種控訴，瑞莎透過經紀人表示，關於帳目不清、利用選手等指控，都是不實訊息，將會尋求法律途徑捍衛名譽。

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