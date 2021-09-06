18歲美籍苗族Sunisa Lee披荊斬棘　終在奧運贏體操金牌為癱父圓夢

職業運動員的夢想，在他們的人生目標中處於重要的位置，而對於體操選手 Sunisa Lee 來說，每日堅持練習只為圓父親的夢，一起進入奧運殿堂，是她運動生涯最明確的目標。



年僅18 歲的Sunisa Lee如何戰勝重重難關，在奧運成功奪金？點圖看她在體操路上的心路歷程。（點擊放大閱讀）▼▼▼

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從小展現體操天分

現年 18 歲的 Sunisa Lee 是美籍苗族人，出生於美國明尼蘇達州，6 歲開始學習體操。儘管 Sunisa Lee 相較於其他體操運動員而言，起步似乎有些落後，但父親始終在身邊給予鼓勵和支持。憑藉著天賦和努力，使她年僅 7 歲就贏得州大賽的個人全能冠軍，之後更參加美國奧運體操明日之星計劃，並在 14 歲被選入美國青少年國家隊。

決心為癱父而戰

Sunisa Lee 展開四處比賽的生活，然而卻於 2019 年世界競技體操錦標賽前夕，父親在一次意外中傷到脊椎，導致胸部以下癱瘓。起初為陪伴和照顧父親，Sunisa Lee 本想放棄參加比賽，但在父親鼓勵下仍如期前往德國，「我要為爸爸而戰，讓他為我感到驕傲。」這股信念成為支撐她前進的動力，即使在比賽中仍心繫著父親，但只要一想到爸爸一直為自己加油打氣，總是給予自己滿滿的愛，她將悲傷情緒緊鎖，做出最完美的表現。最終美國隊總共贏得 5 枚金牌，Sunisa Lee 亦努力展現苦練成果，在女子高低槓項目獲得銅牌，以及女子自由體操項目奪得銀牌。

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美籍苗族人之光

當時僅 16 歲的 Sunisa Lee 表現驚艷全場，儼然成為美籍苗族人之光，時常受到街坊鄰居以及網友的聲援，「能夠激勵大家有進步的動力，真的很神奇！」雖然表示不免會有壓力，但她告訴自己做好該做的，就能離奧運又近了一步。不過，2020 年 5 月發生「弗洛伊德之死（Murder of George Floyd）」事件，涉事警員中有一名為苗族裔，使得抗議浪潮連帶波及到苗族族群，「我希望能讓苗族族群更有名，但當這件事發生時，我覺得是一個大挫折。」令 Sunisa Lee 心痛又無奈。

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面臨一連串的打擊

而受全球新冠肺炎疫情影響，2020 東京奧運宣布延期的那天，剛練習完體操的 Sunisa Lee 看到相關消息，感到非常無助，陷入一陣沮喪的情緒當中。由於健身房紛紛暫停營業，頓時之間，Sunisa Lee 的生活只剩下睡覺和哭泣，沒想到當健身房重新開放後，她卻在訓練時摔傷了腿。接連的打擊讓她崩潰，幸好隊友 Simone Biles 給予她安慰，彼此約定好接下來的一年都不要再受傷，終於慢慢地回歸狀況。

經過了動盪艱辛的一年，稍微放慢腳步，把身體照顧好，然後繼續提升實力的 Sunisa Lee，在剛結束的美國體操錦標賽中表現亮眼。身處於各種緊張的比賽環境中，她仍克服壓力，呈現出最好的自己。緊接著，她與隊友們攜手參與了東京奧運，期許自己能為美國隊、苗族人以及父親爭光。最終，Sunisa Lee也不負眾望，在女子體操個人全能決賽中贏得金牌。

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】