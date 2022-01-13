台灣疫情｜增14宗本土確診　桃園一家銀行分行爆疫逾3千人需檢測

台灣新冠肺炎疫情持續，台灣中央流行疫情指揮中心今日（13日）宣布，今日新增65宗確診病例，分別為14宗本土病例、51宗境外輸入，另外新增1名越南入境確診個案死亡。



桃園機場群聚疫情在社區中持續擴大，台灣中央流行疫情指揮中心昨日（12日）稱，桃園機場疫情相關染疫居服員日前赴桃園中壢聯邦銀行健行分行洽談業務，引起3名行員確診。

相關確診病例持續增加，中央流行疫情指揮中心今天公布，銀行群聚新增11人確診，分別為10名銀行行員及1名銀行員工家人染疫，目前銀行群聚已有14人確診。防疫團隊已透過實聯制系統，發送3013封簡訊給在可能傳染期間曾赴銀行的民眾，要求他們盡速進行檢測。

當局又指，透過銀行內部閉路電視發現，涉事染疫居服員在桃園中壢聯邦銀行健行分行處理業務時，曾為講電話多次拉下口罩，負責接洽該染疫居服員的行員也染疫。衛生單位昨日已派人赴銀行進行調查，染疫職員同住家人共59人已全數送往集中檢疫所，至於其餘未染疫職員的家人則採取預防性隔離5天。

桃園機場疫情擴大，據中央流行疫情指揮中心統計，至今累計55人確診，除1名防疫計程車司機病毒序列不同，其餘54宗暫列群聚。