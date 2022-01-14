台灣首例同志無血緣家庭完成收養登記　兩爸等逾5年終擁女兒親權

台灣同婚專法上路已兩年，惟至今仍只開放繼親收養。昨日（13日），歷經5年多的漫長等待後，全台首例同志無血緣家庭終於經法院裁定後完成收養登記，當事人指希望所有同志配偶都能收養小孩，在法律制度上擁有平等待遇，「我們是因為愛才在一起的一家人」。
以往，同性配偶一方只能收養另一方的親生子女，這令很多實質雙親的同志家庭被迫成為法律上的跛腳單親，或為了收養孩子必須放棄婚姻關係。為此，彩虹平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣諮詢熱線協會多方去年組成律師團，協助三組同志家庭提起訴訟。
上月，全台首個准許同志家庭無血緣收養的法院裁定誕生，相守16年的喵喵與圍圍昨日得以攜肉肉完成收養登記，終於得到擁有女兒的親權，成為全台首個同志無血緣家庭。
據悉，喵喵與圍圍這一路共走了五年，才讓孩子在法律上有雙親保護，過程中一度只允以單身身份收養。圍爸表示，歧視的制度讓他跟喵爸非常生氣，令喵爸沒辦法請育嬰留停，無法簽署任何醫療同意書，猶如次等公民。
喵爸指，一路走來很辛苦，雖然同志是少數，但有賴外界支持，助他也能擁有女兒的親權，這帶給他更多自我肯定。他續指，還有很多同志家庭在等訴訟、釋憲，希望所有同志家庭都可獲應得的平等待遇。
另外，熱線副秘書長彭治鏐呼籲內政部儘速修正現行戶政系統，讓同性配偶的收養不須再加註「養」字，戶口名簿與異性戀收養家庭看齊。同家會秘書長黎璿萍也就有關同志無血緣收養的修法進度，呼籲法務部不要再延宕，盡快提出修法，別再讓逾500個同志家庭苦候。
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