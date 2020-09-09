台灣教育部向小學生薦同性戀繪本引爭議　同志團體籲零歧視

台灣教育部於日前推薦給小學生的百大優良圖書中，描寫男男同性戀的《國王與國王》繪本也在其中。這引起部分團體抗議，並要求將其下架。 另一方面，多個同志和性別平等團體於2020年9月9日在立法院前舉行記者會，表示下架該書就是歧視，並仿照最近熱門新聞「瘦肉精零檢出」事件（即豬肉不含瘦肉精），要求歧視「零檢出」。

這不是台灣第一次有教育部推薦圖書引起性別認同的爭議，2018年，英國繪本《穿裙子的男孩》就曾因為遭到抗議而被一所小學的圖書館下架，但後來重新上架。

《國王與國王》描述正在選妃的王子卻選中了公主的哥哥。（台灣性別平等教育協會提供翻攝）

來自台北、新北、高雄的家長團體於教育部附近召開「馬麻（即媽媽），我也要國王與國王嗎？」記者會，表示孩子對於大人的選書沒有選擇權，所以才要幫孩子把關適齡的圖書，不要讓性平的美意卻誤導了不適齡的孩子。

一名自稱「小一的媽媽」在記者會上表示，小一的新生非常小，還會因為迷路哭泣，這麼的單純，是正在教不可以把身體隨便給人碰的年紀，教育部卻說要去學《國王與國王》，這可能會讓還以對同性間友誼產生誤解；況且《國王與國王》其實超級不性平，內容讓很多公主到國王面前表演才藝，讓國王選妃，是在傳達歧視女性的概念，所以才會有很多家長串連要求退書，希望能夠理性討論。

台北市家長協會代表徐正文表示，台灣教育部在推薦圖書問題上有「三錯一改」：文化部沒有跟教育部溝通好書籍的適齡年齡是錯、教育部沒有跟家長溝通好書籍的類是錯型、家長沒有跟孩子一起陪伴教導也是錯，希望教育部趕快改正。新北市家長協會代表李文良表示，請教育部懸崖勒馬。李文良稱，如果是成年人要喜歡同性或是結婚那是他的自由，別人都會給予尊重，但是如果是要誘導、誘發孩子的性別傾向，那就無法想像了。

另一方面，台灣性別平等教育協會、高雄全人教育家長協會、人本教育基金會等團體10多個團體召開「認識多元社會更和諧！友善教育家長相挺！」記者會，表示《國王與國王》可以教育學生人權和性別議題，培育孩子看見差異、理解不同，陶冶出良善的下一代，並呼籲讓歧視和霸凌行為「零檢出」。

《國王與國王》的譯者林蔚昀到場支持繪本。林蔚昀表示自己有兩個小孩，雖然現在支持性別平等，但小時候也歧視過同志，到稍微長大後有同志朋友想要帶回家玩，還很擔心的問媽媽可不可以，雖然媽媽說沒什麼，但那時才發覺，既然沒什麼為什麼一直沒有吿訴自己同志的存在；現在雖然想介紹同志的概念給小孩，也不知道怎麼教，直到接觸《國王與國王》的翻譯工作，才發覺小孩其實可以很自然的接受。

高雄全人教育家長協會理事長顏任儀表示，自己已經幫很多學齡前孩童說過這本書很多次，孩子都覺得這個繪本很可愛，所以能證明並沒有一些反同家長說的不適齡。顏任儀說，2018年的同志公投結果讓高中生很不瞭解，為什麼大人要幫他們決定可以讀什麼；顏任儀表示，家長可以跟年輕人學習新的觀念，如果反同家長希望「LGBT零檢出」，那麼我們希望「歧視零檢出」。