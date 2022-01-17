高端疫苗｜主播嘆第3針難打　指定要高端「卻連台南也預約不到」

因應台灣本土疫情升溫，為了防堵Omicron的快速入侵，當地指揮中心宣布縮短第3劑間隔，只要滿12周即可施打加強針，台北市於1月3日開放自己的預約平台，但卻有民眾抱怨預約不到，再加上高端的接種站很少，連部長陳時中太太也說找不到地方打，對此主播許貴雅也發文抱怨，直呼系統根本沒開放高端，「只好暫緩升格高端分子」。



眼看本土群聚連環爆，第3劑打氣熱烈，不過北市的疫苗預約系統，自上線以來卻狀況百出，許貴雅1月16日就在Facebook發文透露，有位「不友善的網友」在得知她先前打高端疫苗後，就經常私訊對她酸言酸語，近日也調侃說「第三劑也要打高端喔」，讓她哭笑不得表示，「拜託，我本來第三劑就是唯一指定高端！」，但無奈現在北市根本打不到高端。 許貴雅透露自己第3劑唯一指定高端。

許貴雅還原自己預約的狀況，提及她在1月15日晚間打開「健保快易通app」想要預約第3劑，但查了台北卻顯示「此處無接種選項」，新北只有板橋、永和有開放，對她來說太遠，於是他想趁着這幾天在南部時，查了台南、高雄的施打站，沒想到竟全部額滿，讓她無奈直呼「只好暫緩升格更高端份子！」，更在留言區喊話，「一人一通電話打去北市的1999客訴」。

針對北市高端疫苗接種站少，台北市副市長蔡炳坤1月16日回應，「這是供需問題，需求多開設醫院就多，需求少開設醫院就少。」而1月17日至21日北市各大醫院已提供高端預約接種與現場掛號，有需要的市民可上衛生局網站查詢。

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