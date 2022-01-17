Toyz神隱13天後開直播坦承詐賭涉毒　哽咽稱「我是垃圾」將離台灣

知名網絡直播主、電競好手劉偉健（Toyz）涉嫌賣大麻煙彈，遭檢方聲押獲准，本月3日結束觀察勒戒，步出台中戒治所後神隱13天，今晚6時許，他首度在YouTube上直播，針對近日遭指控的詐賭糾紛，做出說明，他承認涉嫌詐賭朋友，其中牽涉金額上千萬，也承認涉毒，多次自陳「我是垃圾」，他最後哽咽落淚，向網紅圈、電競圈及被他行為傷害過的人致歉。



劉偉健1月3日結束台中戒治所的觀察勒戒後，沒有公開露面，不過因過去共事經營YouTube頻道的伙伴「周周」指控他涉嫌詐賭，並在影片中公開部分截圖資訊，1月16日晚間6時許，劉借用另名網紅「金旋風」的YouTube頻道開直播，說明詐賭案件經過，直播人數最高衝破8萬人。

電競好手劉偉健（Toyz）涉嫌販售大麻，1月3日才獲釋，今天又被過去同事指控涉嫌詐賭，他今晚在直播節目說明。（YouTube截圖 / @金旋風）

劉偉健在直播中提到，涉嫌3次詐賭，金額上千萬台幣，另外有關涉毒部份，因為偵查不公開，他要詢問檢察官之後，才能知道自己能說到甚麼程序，未來也會製作影片向外界說明，會負起該負的責任，該關的他會去關，關完之後就遣返回香港。

劉偉健說，因為頻道經營遇到撞牆期，加上想要證明自己，不知道自己為何會「理智線斷掉」，作了偏門的事情，「把一手好牌打爛掉」、「我是垃圾沒有錯」。

相關文章：Toyz涉賣大麻被羈押勒戒逾3個月後憔悴獲釋 一文看清販毒案始末

劉偉健在直播最後情緒激動哽咽坦言，知道他的行為傷害身邊很多人，這些傷害不管怎麼道歉沒有辦法彌補，今天開直播節目，就是把事情告訴大家，沒有奢望大家原諒我，退出圈子也願意，來台灣這麼久，他不是很容易交心的人，但有些被他傷害的人，都是那些當選手時，有革命情感的人。

他說，因為自己的個性，傷害這些人，今天開節目，就是不要再影響到他們，所有的代價都願意付出，跟大家說對不起，包括網紅圈、電競圈，該負責的會一一負責，詐賭、毒品，都願意說明。

延伸閱讀：Toyz劉偉建涉賣大麻勒戒結束終獲釋 重獲自由面對傳媒「講呢啲」

+ 2

劉偉健（29歲）綽號「Toyz」是網絡遊戲「英雄聯盟」的電競選手，後來以經營網絡直播、YouTube聞名，去年5月至9月間，台中地檢署緝毒組在中部地區，查到涉嫌販售大麻菸彈的多名大、小藥頭，起獲200顆大麻煙彈，檢方循線再追，查出劉涉嫌重大，去年9月28日收網，帶回劉等涉案人，其中劉遭檢方聲押獲准，另名楊姓軍人則獲40萬交保。

去年11月26日，因2個月羈押期將屆滿，台中地檢署向台中地院聲請延押，法院審理後，認定劉已交出毒品上手，承認犯行，裁定150萬台幣交保、限制出境，檢方以劉毛髮曾驗出二級毒品反應，聲請觀察勒戒獲准，劉在同年月26日傍晚，被移送至台中勒戒觀察勒戒，1月3日獲釋，全案檢方尚未偵結。

【延伸閱讀】香港電競選手Toyz涉台灣販賣大麻被捕 女友被火速起底疑爆分手

+ 8

延伸閱讀：

看護期滿離職 桃園暗夜大火…老夫妻葬身火窟

油槽工程釀死 高市府將重罰

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】