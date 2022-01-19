趙少康「媲美習近平」　圖了一顆司馬昭之心

國民黨1月18日舉行「第4屆國會青年體驗營」，領銜黨內「戰鬥藍」號角的中廣董事長趙少康被問及「誰最適合代表國民黨參選2024年總統」，趙少康直言不諱回應「當然是我」，並表示「不論學識與格局，自己跟中國國家主席習近平站在一起也不輸他，會代表台灣人爭取台灣最大利益」。

或許有感「發言太重」，趙少康在會後接受媒體採訪時補充，若不回答自己代表國民黨參選總統，要怎麼回答？「當然是覺得自己適合，否則覺得自己不適合幹嘛出來？一個人總要有自信。」趙少康並且重申，自己去（2021）年初已表態，只要程序公平，屆時會依國民黨內程序走。若有比他合適的總統候選人，也會願意支持。

2020年年初，因為節目對大陸疫情的報道引起爭議，趙少康指責內地媒體斷章取義。（Youtube@少康戰情室影片截圖）

確實，趙少康重返國民黨後，始終強力爭取各種出線的機會，因資格問題，無緣角逐黨主席後，趙少康登高一乎，改以「戰鬥藍」為號召，率眾在各項議題單挑民進黨，明面上「戰鬥藍」意在成為黨內打擊民進黨的一支騎兵，但同時也暗自塑造趙少康個人與前任主席江起臣、現任主席朱立倫為首黨中央的對比，以其果敢、快打比下黨中央的孱弱與各種瞻前顧後。

趙少康18日一席最適合代表國民黨參選總統，甚至「媲美習近平」的言論，與其是耍弄幽默鼓勵黨內士氣，更像是對朱立倫黨中央的逼迫。根據台媒最新民調顯示，朱立倫個人滿意度在調查台灣13個政治人物之中敬陪末座，台灣民眾對朱立倫的滿意度僅有21%，不滿意高達61%，是13人中唯一不僅過半者，而且與滿意度的差距高達40%，比起江啟臣時任黨主席的滿度度還低。該調查交叉分析另顯示，即便是國民黨政黨支持傾向的受訪者，對朱立倫的滿意度也僅有38%，不滿意度則高達55%。

可以說，如今的朱立倫不僅率眾連敗民進黨三回，回頭面對黨內同樣「爹孃不愛」，此勢單力薄的情勢推演下去，不出意外只有兩種結果：朱立倫必須調整既有誰都不想得罪的路線，不論是滿足淺藍與中間選民的偏好，亦或是回頭擁抱深藍，兩條路都是選擇，但終有顧此失彼之慮；其次，朱立倫作為勢弱的主事者，必然受到黨內意者的叫戰與逼宮，國民黨內權力再次動盪恐將再臨。

國民黨主席朱立倫2021年10月12日率領主席特別顧問兼國際部主任黃介正以及文傳會主委凌濤一同會見美國在台協會處長孫曉雅。（國民黨提供）

就目前觀之，這兩種結果正在發酵。朱立倫在多次重申「過錯都由我承擔」後，明顯以開闢新議題做為責任的轉移，國民黨中央1月14日晚上突發新聞稿，稱「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，消息一出，黨內譁然，不僅國民黨立委群起關切，認為沒有被溝通到之外，趙少康也直接將砲口對準黨中央，質疑朱立倫的決策圈出了問題，要求朱立倫出面說明，並稱「當民進黨還在商量如何明修棧道、暗渡福島核食時候，國民黨竟然主動送上大禮，實在是匪夷所思」，「有這樣的在野黨，難怪民進黨可以這樣肆無忌憚橫行霸道」。

這一起朱立倫「暖回」日本福島食品入台與否的說法，即輕易顯露朱立倫有意主導路線調整，以及其權力領導不孚眾望，輕易受到攻訐與挑戰的處境。

首先，朱立倫調整了國民黨過去很長時間以來反對日本核食入台的主張，輔以朱立倫規劃在春節過後訪問美國與日本，朱立倫有條件放行日本福島食品入台，恐怕只是他有意調整國民黨對美日關係，乃至調整對外關係論述的暖身，未來或更有親近美日立場的可能。

2016年12月25日，數千台灣民眾遊行到台灣總統府前的凱達格蘭大道，抗議民進黨政府有關日本核災地區食品進口政策，堅決反對核災區食品進口。（Getty）

其次，黨中央號令一出即遭圍剿與質疑，突出的不只是黨內政策溝通協調、未能共識出了問題，也暴露黨中央權威性不足的短板。尤其朱立倫在此刻據傳將以為國民黨駐美代表處揭牌為由訪美，順道回訪日本，甚有象徵國民黨向美國輸誠的政治意味，屆時國民黨反向操作「親美」、「親日」的痕跡一旦過盛，朱立倫一則無法在路線上與同樣親近美日的民進黨做出區隔，也將連帶掀起黨內「友中」派的質疑，內部因路線、意識型態與權力競逐而來的黨爭勢必興起。

爾今，趙少康自信滿滿，以「媲美習近平」的高度向「心嚮往之」的黨內群眾喊話，自然也是看中了朱立倫民望嚴重落後，在給予打擊的同時，間接墊高自己，對照其所謂的「戰鬥藍」，就對內而言，戰鬥依舊。至於趙少康自言「學識與格局不輸習近平」的說法，罷了，本就不值得一評。