趙少康「媲美習近平」　圖了一顆司馬昭之心

國民黨1月18日舉行「第4屆國會青年體驗營」，領銜黨內「戰鬥藍」號角的中廣董事長趙少康被問及「誰最適合代表國民黨參選2024年總統」，趙少康直言不諱回應「當然是我」，並表示「不論學識與格局，自己跟中國國家主席習近平站在一起也不輸他，會代表台灣人爭取台灣最大利益」。
或許有感「發言太重」，趙少康在會後接受媒體採訪時補充，若不回答自己代表國民黨參選總統，要怎麼回答？「當然是覺得自己適合，否則覺得自己不適合幹嘛出來？一個人總要有自信。」趙少康並且重申，自己去（2021）年初已表態，只要程序公平，屆時會依國民黨內程序走。若有比他合適的總統候選人，也會願意支持。
確實，趙少康重返國民黨後，始終強力爭取各種出線的機會，因資格問題，無緣角逐黨主席後，趙少康登高一乎，改以「戰鬥藍」為號召，率眾在各項議題單挑民進黨，明面上「戰鬥藍」意在成為黨內打擊民進黨的一支騎兵，但同時也暗自塑造趙少康個人與前任主席江起臣、現任主席朱立倫為首黨中央的對比，以其果敢、快打比下黨中央的孱弱與各種瞻前顧後。
趙少康18日一席最適合代表國民黨參選總統，甚至「媲美習近平」的言論，與其是耍弄幽默鼓勵黨內士氣，更像是對朱立倫黨中央的逼迫。根據台媒最新民調顯示，朱立倫個人滿意度在調查台灣13個政治人物之中敬陪末座，台灣民眾對朱立倫的滿意度僅有21%，不滿意高達61%，是13人中唯一不僅過半者，而且與滿意度的差距高達40%，比起江啟臣時任黨主席的滿度度還低。該調查交叉分析另顯示，即便是國民黨政黨支持傾向的受訪者，對朱立倫的滿意度也僅有38%，不滿意度則高達55%。
可以說，如今的朱立倫不僅率眾連敗民進黨三回，回頭面對黨內同樣「爹孃不愛」，此勢單力薄的情勢推演下去，不出意外只有兩種結果：朱立倫必須調整既有誰都不想得罪的路線，不論是滿足淺藍與中間選民的偏好，亦或是回頭擁抱深藍，兩條路都是選擇，但終有顧此失彼之慮；其次，朱立倫作為勢弱的主事者，必然受到黨內意者的叫戰與逼宮，國民黨內權力再次動盪恐將再臨。
就目前觀之，這兩種結果正在發酵。朱立倫在多次重申「過錯都由我承擔」後，明顯以開闢新議題做為責任的轉移，國民黨中央1月14日晚上突發新聞稿，稱「只要日本能向台灣保證進口食品安全，國民黨就同意日本核食進口」，消息一出，黨內譁然，不僅國民黨立委群起關切，認為沒有被溝通到之外，趙少康也直接將砲口對準黨中央，質疑朱立倫的決策圈出了問題，要求朱立倫出面說明，並稱「當民進黨還在商量如何明修棧道、暗渡福島核食時候，國民黨竟然主動送上大禮，實在是匪夷所思」，「有這樣的在野黨，難怪民進黨可以這樣肆無忌憚橫行霸道」。
這一起朱立倫「暖回」日本福島食品入台與否的說法，即輕易顯露朱立倫有意主導路線調整，以及其權力領導不孚眾望，輕易受到攻訐與挑戰的處境。
首先，朱立倫調整了國民黨過去很長時間以來反對日本核食入台的主張，輔以朱立倫規劃在春節過後訪問美國與日本，朱立倫有條件放行日本福島食品入台，恐怕只是他有意調整國民黨對美日關係，乃至調整對外關係論述的暖身，未來或更有親近美日立場的可能。
其次，黨中央號令一出即遭圍剿與質疑，突出的不只是黨內政策溝通協調、未能共識出了問題，也暴露黨中央權威性不足的短板。尤其朱立倫在此刻據傳將以為國民黨駐美代表處揭牌為由訪美，順道回訪日本，甚有象徵國民黨向美國輸誠的政治意味，屆時國民黨反向操作「親美」、「親日」的痕跡一旦過盛，朱立倫一則無法在路線上與同樣親近美日的民進黨做出區隔，也將連帶掀起黨內「友中」派的質疑，內部因路線、意識型態與權力競逐而來的黨爭勢必興起。
爾今，趙少康自信滿滿，以「媲美習近平」的高度向「心嚮往之」的黨內群眾喊話，自然也是看中了朱立倫民望嚴重落後，在給予打擊的同時，間接墊高自己，對照其所謂的「戰鬥藍」，就對內而言，戰鬥依舊。至於趙少康自言「學識與格局不輸習近平」的說法，罷了，本就不值得一評。