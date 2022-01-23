台灣暴力虐童案！4歲女童遭兜巴星曝傷勢　陌生醉漢：這樣有爽嗎?

台中市潘姓男子在前年底酒後情緒不穩，行經黃姓女子經營的早餐店前時，無故對著4歲的黃女小女兒呼巴掌，女童找黃女哭訴，黃女找潘理論時，潘又衝進早餐店內大肆破壞店內物品，過程中翻落的飲料桶砸到9歲的黃女大女兒頭部，潘在警詢時否認涉案，台中地院審結，依對兒童犯傷害罪，判拘役120天。



判決指出，前年12月11日晚間8時許，黃姓女子在東區自強街的早餐店已關門，黃女正在店內收拾物品，當時黃女的大、小女兒（9歲、4歲）門口遊戲，有竊盜前科的潘姓男子（43歲）酒後行經該處，無故對著黃女小女兒呼巴掌，女童痛得大哭，跑進店內找黃女求助，「有壞叔叔打我」，當時黃女大女兒目睹過程嚇壞。

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黃女看到小女兒被打，出門質問「為何要打我女兒」，潘姓男子未見歉意，反而衝進黃女的早餐店內，大肆破壞店內物品，潘在翻倒物品過程中，砸落的飲料桶又砸中黃女大女兒的頭部。

潘姓男子在犯行後還對著黃女嗆聲「我等一下就去警察局報到就好了呀」、「我有打妳女兒嗎」、「東西我砸的，我賠償」、「這樣有爽嗎？這樣叫做找你麻煩啦」，隨後離開現場，黃女報警求助，警方事後循線通知潘到案，但潘否認涉案，辯稱「只有喝醉，沒有打人」。

台中地院審結，認為被害的一對姊妹，小的就讀幼兒園、大的就讀國小三年級，兩童面貌稚嫩、體格幼小，成年人一眼即能看出是兒童，但潘姓男子對兩童傷害，犯後還否認犯行，也未與被害人達成和解、取得原諒，加上潘有前科，犯後態度惡劣，依法加重其刑，依對兒童犯傷害罪，判拘役120天。

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