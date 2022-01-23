童樂居虐兒案｜倡業界推守護兒童政策　幼教會長：比立法行先一步

香港保護兒童會轄下「童樂居」發生虐兒事件，至今累計18名幼兒工作者被捕，受害幼兒增加至33人，他們全部送院檢查。香港幼兒教育人員協會會長周慧珍今日（23日）在電台節目形容對事件感心痛，又指目前雖然在幼稚園行政手冊及相關守則有要求幼兒業界前線關小朋友，但香港始終欠一套完整守護兒童政策，早前調查更顯示10個小朋友有一個曾受體罰。因此，她呼籲在政府訂立「沒有保護罪」前，業界應先行一步，一起在幼稚園實施由幼教會及國際培幼會制定的《守護兒童政策》推廣保護兒童訊息。



國際培幼會就家長、兒童及教育界《守護兒童政策》發布最新一項研究，了解教育機構內的兒童安全程度、家長對機構守護兒童的看法及教育界實行「守護兒童政策」的情況。（資料圖片/曾凱欣攝）

國際培幼會調查顯示兩成受訪兒童曾在學校受傷害 被老師體罰佔一成

國際培幼會早前一項調查發現，超過兩成受訪兒童於過去半年內在學校、補習社或興趣班受到至少一項傷害，包括老師強迫發生身體親密接觸、被老師冷落或被同學欺凌，當中被老師體罰更佔一成。有受訪家長指，小朋友曾因上課不專心，被老師以課堂使用的雷射筆照射眼睛。

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周慧珍對「童樂居」事件感心痛 形容幼教工作者須具備愛：唔係有個牌乜都唔使理

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍今日在港台節目稱，對「童樂居」發生虐兒事件感心痛，並指幼教會及國際培幼會上述調查早已顯示，工作場所（幼園）一直有虐兒情況，十個幼童有一個表示曾受傷害，香港極需要一套完整守護兒童政策：「幼教會同培幼會都覺得咁樣唔得，做幼教工作唔係有個牌之後乜都唔使理，由上（管理層）到下（前線）要具備好大嘅愛。」

為加強保障兒童安全及身心健康成長，國際培幼會早前制定了《守護兒童政策》，讓兒童照顧者參照相關程序及指引，給予每位兒童均享有受保護之權利，免除各種形式的虐待、傷害及剝削。

周慧珍指，要做好保護兒童工作，機構要不時檢時守則與指引，讓前線人員知悉有保護兒童機制，她支持政府立法制定「沒有保護罪」，但業界在立法前應先主動實施《守護兒童政策》，推廣保護兒童訊息。